Tras meses de especulación, rumores de separación y supuestas tensiones internas, The Strokes ha confirmado su regreso a la música.

La banda neoyorquina reveló, a través de sus redes sociales, que ya están preparando el lanzamiento de su nuevo disco, el cual llevará por nombre "Reality Awaits" y verá la luz este verano.

El anuncio llegó acompañado de un breve video, protagonizado por un Nissan de los ochenta y la frase "In the flesh, it’s even sexier” (“En persona, es aún más sexy”), aunque no dio más detalles.

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La noticia no tardó en hacerse viral entre los fans, quienes celebraron el regreso de los músicos por todo lo alto: "Los amo", "Nuevo álbum, por Dios", "El mejor día de mi vida, gracias", "Esto se siente como la Navidad", "Esto es maravilloso, no puedo esperar para escucharlo", son solo algunos de los comentarios que pueden leerse.

"Reality Awaits" será el primer álbum que la banda lanza en casi seis años, después de "The new abnormal", donde experimentaron con elementos electrónicos y sintetizadores.

The Strokes es una de las bandas más influyentes del rock indie de los 2000, con más de 15 millones de oyentes mensuales en Spotify y una oleada de seguidores que traspasa fronteras.

Hasta el momento se desconoce si la llegada de este nuevo disco también estará acompañada por una gira mundial, aunque los seguidores no pierden la esperanza.

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