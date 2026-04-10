La confirmación de Justin Bieber en Coachella, uno de los festivales de música más importantes de Estados Unidos, ya había generado gran expectativa. Sin embargo, en las últimas horas ha sido la nostalgia por sus mayores éxitos la que ha llevado a los fanáticos a buscar boletos con urgencia. Esto también se ha reflejado en los precios de reventa.

Este viernes 10 de abril dio inicio el evento en Indio, California, y se extenderá hasta el domingo 12 durante su primer fin de semana, mientras que el segundo cinclo se llevará a cabo una semana después, con la misma programación.

De acuerdo con TMZ, los precios para asistir han alcanzado cifras de miles de dólares. Este fenómeno se intensificó luego de que en redes sociales como TikTok circularan videos en los que se escucha al intérprete de “Friends” aparentemente ensayando temas como “Sorry”, “Boyfriend” e incluso “One Less Lonely Girl”. Esto sugiere que Bieber haría un recorrido por su carrera y no se centraría únicamente en Swag, su séptimo álbum lanzado en 2025.

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En sitios de reventa como StubHub, los accesos para este fin de semana, en el que Justin se presentará como acto estelar el 11 de abril, ya alcanzan casi los 4 mil dólares, es decir, alrededor de 60 mil pesos mexicanos, cuando su precio original era de 649 dólares en septiembre.

Cabe recordar que Justin Bieber no realiza una gira desde 2022, cuando tuvo que cancelarla tras ser diagnosticado con el síndrome de Ramsay Hunt.

Además de Bieber, el festival contará con el regreso de figuras como el dj David Guetta.

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Programación del sábado en Coachella

La actividad continuará el sábado con presentaciones de exponentes del techno como Armin van Buuren y Adam Beyer, así como del artista de k-pop Taemin y la sensación del dance británico PinkPantheress.

El cartel también incluye la participación del músico David Byrne, cofundador de Talking Heads, y el proyecto Nine Inch Noize, colaboración entre Nine Inch Nails y el productor alemán Boys Noize, quienes recientemente anunciaron un álbum conjunto.

Como muestra de la diversidad musical de Coachella, el escenario principal también recibirá a la influencer convertida en cantante Addison Rae, así como a la banda neoyorquina The Strokes, liderada por Julian Casablancas, que regresará con un nuevo disco tras seis años de pausa.

Programación del domingo en Coachella

El cierre del domingo estará a cargo de Karol G, una de las principales figuras latinas del festival. La ganadora de ocho premios Grammy Latinos debutó en Coachella en 2022 con un espectáculo que rindió homenaje a artistas como Selena, Celia Cruz y Daddy Yankee. Para esta edición, se espera que la intérprete de “Provenza” retome la estética de su más reciente proyecto, Tropicoqueta.

Ese mismo día también marcará la primera presentación en el festival de BIGBANG, quienes celebran su 20 aniversario con su regreso a los escenarios internacionales.

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