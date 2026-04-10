Faltan tres semanas para que la secuela de “El diablo viste a la moda” llegue a la cartelera mexicana, pero ya las grandes cadenas exhibidoras están anunciando diversas experiencias para el público que vaya a ver la cinta protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway.

Una de ellas ha informado de un menú alusivo a la película y el cual se constituye, entre otras cosas, por algo que han llamado Dulce Capricho y que no es otra cosa más que un waffle con crema batido y chocolate, así como un Bagel de Andy, nombre del personaje de Hathaway, que será integrado por jamón serrano, queso y papas.

Anne Hathaway y Meryl Streep visitaron México para promocionar "El diablo viste a la moda 2". Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL.

La razón es que se espera sea una de las cintas más taquilleras por lo menos del primer semestre del año, siguiendo el éxito ya registrado por la más reciente entrega de "Mario Bros", que en su semana inicial de exhibición contabilizó más de 6 millones de espectadores.

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“El diablo viste a la moda 2” es secuela de la aventura lanzada hace dos décadas, en la que el nombre de Miranda Priestly, encarnada por Streep, se convirtió en ícono de una mujer de carácter fuerte, egoísta y quizá altanera, que lejos de caer mal, divertía.

Y como parte de recordar esa entrega, que es de culto entre el público, te detallamos 10 curiosidades de ella y que te sirvan para la sobremesa y llegues lo mejor preparado al próximo día 29, cuando haya funciones de preestreno en algunas salas, para abrir corrida comercial al día siguiente.

La leyenda es que Streep se basó en una editora de la revista Vogue para darle vida a “Miranda”, pero la verdad es que la actriz observó la personalidad del actor Clint Eastwood, conocido por su rostro duro y a veces sin expresión, para ello. De él ideó hablar con una voz baja y pausada para darle autoridad al personaje.

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Anne no fue la primera opción para dar vida a la joven y ambiciosa Andy, sino Rachel McAdams, la “Regina George” de “Chicas pesadas”, la enamorada de “Diario de una pasión” y la traviesa hermana de “La joya de la familia”. Rachel desechó la invitación porque quería salirse un poco de lo que consideró cine comercial. En los siguientes años haría la política “Los secretos del poder” y “Medianoche en París”, esta última bajo la dirección de Woody Allen.

La ropa de modista que se ve en la película es real. No son reproducciones y mucho menos algo parecido. Se reunió una colección de casi 200 piezas de Prada, Rick Owen y Zac Posen. Eso obligó al elenco a mantenerse siempre en su peso y, lo más importante, ser sumamente cuidadosos en cómo sentarse o comer lo que fuera, porque cualquier mancha sería cobrada. Se estima que el vestuario tuvo un costo de un millón de dólares, una fortuna para el momento, siendo considerado el más costoso de la historia.

La película costó 35 millones de dólares y recaudó más de 350 millones en el mundo. Esto quiere decir que por cada billete verde que se invirtió en su producción, se lograron recaudar nueve.

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Por cierto que Meryl, que entonces estaba descubriendo el valor de su trabajo, amenazó con no estar en la película de inicios de siglo si no recibía una mejor paga. Y como los productores sabían que ella era la única capaz de interpretar a Miranda, le duplicaron la oferta original.

La película tuvo una secuela literaria en 2013. Ese año se publicó la novela "La venganza viste de Prada", que sigue al personaje de Andy diez años después, cuando ya es una exitosa editora de revista y se reencuentra con Miranda.

La nueva entrega no sólo mostrará cómo ha cambiado el mundo de la moda gracias a lo digital, sino que uno de los personajes de la primera cinta ahora es alguien influyente y rivalizará con el imperio de Miranda. Y no, el rival no es quien dijimos palabras atrás.