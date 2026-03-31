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La portada de Runway esta vez no se tomó en Nueva York, sino en la Ciudad de México. y eligieron el país como primera parada para la promoción de El diablo viste a la moda 2, en una visita que incluyó el adelanto exclusivo de los primeros 20 minutos de la película.

El recorrido arrancó lejos de la pasarela. En la Casa Azul de Frida Kahlo, ambas actrices se reunieron con figuras de la industria mexicana como Yalitza Aparicio y Regina Blandón. Entre los colores saturados y la carga simbólica del espacio, la visita se convirtió en un punto de encuentro entre trayectorias distintas, atravesadas por una misma conversación: el lugar de las mujeres en la cultura.

Afuera, fans acumulados desde horas antes esperaban un autógrafo, una selfie o, en el mejor de los casos, un par de segundos frente a ellas.

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Esa misma energía las acompañó después en el Museo Anahuacalli, al sur de la ciudad, donde la piedra volcánica y la colección prehispánica añadieron una escala distinta al recorrido.

“Me gustaría que el mundo supiera lo acogedora que es la gente mexicana. Sentimos un abrazo aquí que fue realmente abrumador. En algunos países no se siente así. A veces ni siquiera lo siento en mi propio país. Pero puedo decir que en México la bienvenida es cálida”, dijo una emocionada Anne Hathaway.

Una pasarela con sello Runway

La pasarela, parte de la Fashion Week, contaba con una alfombra roja intervenida con un enorme tacón rojo al centro que funcionó como la entrada al universo de Runway trasladado a la Ciudad de México.

Ahí desfilaron sin romper del todo con sus personajes.

Streep sostuvo esa presencia contenida que hace innecesario cualquier gesto de más; por su parte, la actriz de El Diario de la princesa se movió con una ligereza precisa, esa mezcla de seguridad y cercanía que convirtió a Andy Sachs en referencia generacional, aunque también aprovechó para sacar sus mejores pasos frente a la audiencia.

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Dos de las actrices más importantes de Hollywood regresan 20 año después a la secuela de una película que con los años se volvió de culto.

“No sé si la película tenga un mensaje explícito sobre el empoderamiento, creo que es sobre mujeres y poder. Su propia existencia ya lo demuestra”, explicó la 21 veces nominada al Oscar, Meryl Streep.

David Frankel, quien dirigió la primera entrega, ahora vuelve con el elenco original para retomar la historia de Andy, Miranda y Emily (Emily Blunt), filmada en Nueva York y destacando la fuerza de las mujeres.

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“Las cosas están cambiando muy rápido, así que es un tema enorme. Pero creo que hoy nos sentimos más cómodos con mujeres en posiciones de liderazgo, gracias a Dios. Porque, de otra forma, estás perdiendo el 50% de la sabiduría del mundo”, expresó la actriz de Mamma Mia! ayer en su encuentro con la prensa.

El diablo viste a la moda 2 llegará a los cines mexicanos el 30 de abril, dos décadas después del estreno de la primera película.

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