“Estoy fascinado por el mundo de los otros”: Mieczysław Szcześniak

Adiós al humor y genialidad de Pedro Friedeberg

Bajos salarios y recursos insuficientes agravan crisis en la Secretaría de Cultura 

INBAL supervisará cuidado de murales de Rina Lazo y Ramón Valdiosera retirados de la Línea 2 del metro

Los amores platónicos son los peores: Elsa Cross

Dos pequeñas crónicas de António Lobo Antunes

Aunque “La dama de hierro” estrenó hace 15 años, es una de las cintas favoritas de los fans del cine gracias a su fórmula: una historia de la vida real, una cineasta experimentada y la actuación de Meryl Streep.

En el filme de Phyllida Lloyd, la actriz interpreta a Margaret Thatcher, una mujer de origen humilde que se abrió paso en la política inglesa, hasta convertirse en la primera en ocupar el puesto de Ministra del Reino Unido.

La trama muestra a la Margaret de 2008, ya en una etapa avanzada de su vida, con visos de demencia, enfrentando el duelo por la pérdida de su esposo y el costo que tuvo que pagar por acceder al poder, ya que mientras luchaba por cubrir la cuota en el aspecto público, en el ámbito personal, enfrentó la complejidad para integrarse a sus hijos y para interactuar con su esposo.

“La dama de hierro” también le dio a Meryl Streep la oportunidad de llevarse su tercer Oscar por su actuación.

¿Dónde ver?: Prime Video / Apple TV

