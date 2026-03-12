Más Información
¡Al estilo Prada! Así es la palomera inspirada en "El diablo viste a la moda 2"; se viraliza en redes
Este 12 de marzo, la compañía 20th Century Studios publicó un nuevo adelanto de la secuela de la emblemática cinta estadounidense El diablo viste a la moda 2, protagonizada por Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci y Emily Blunt
Aunado a ello, las cadenas de cine AMC Theatres y Cinemark revelaron en sus cuentas oficiales en redes sociales la mercancía temática que estará a la venta durante el estreno del filme en las salas de cine en Estados Unidos.
Una palomera única con mucho estilo
Uno de los objetos promocionales que causó más furor entre los usuarios en redes sociales fue una palomera en forma de bolso o cartera con un intenso color rojo carmesí, inspirada en la estética de la comedia de drama y moda.
A esta icónica bolsa se suman otros accesorios a la exclusiva colección, como lo son vasos coleccionables, cubetas de metal para palomitas con estampado y llaveros, conectando directamente con el imaginario narrativo de la cinta de comedia y drama.
En las plataformas digitales, distintos internautas elogiaron los coleccionables, enfatizando en la creatividad de la cadena por lanzar accesorios innovadores que se adapten a la identidad visual de la franquicia y que conecten emocionalmente con el público.
Finalmente, el aclamado filme llegará a las salas de cine nacionales el próximo jueves 30 de abril de 2026, coincidiendo con el 20 aniversario del estreno de la película original en 2006 y que se convirtió en todo un fenómeno cultural en Latinoamérica.
Hasta el momento no se ha confirmado su distribución y venta en México y países de América Latina.
