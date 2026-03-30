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Por unas horas, la Ciudad de México se convirtió en la redacción de Runway, una de las revistas de moda más importantes a nivel mundial y el escenario de la cinta “El diablo viste a la moda 2”.

La tarde de este lunes, y , protagonistas de esta historia, visitaron algunos puntos de la capital mexicana, como la Casa Azul de Frida Kahlo y el Museo Anahuacalli, para presentar la tan ansiada secuela; sin embargo, más que una simple promoción, este recorrido sirvió para que sintieran el cariño del público mexicano.

Durante horas y a pesar de las inclemencias del clima, decenas de fans se congregaron a fuera de los recintos con la única ilusión de poder ver de cerca a sus ídolos.

Decenas de fans se dieron cita para recibir a las protagonistas de la cinta. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL.
Decenas de fans se dieron cita para recibir a las protagonistas de la cinta. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL.

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Cuando por fin llegaron, los gritos, los aplausos y hasta las lágrimas comenzaron a asomarse. “¡Anne!”, “¡Meryl!”, se repetía entre celulares en alto, libretas abiertas y brazos estirados que buscaban una fotografía, un autógrafo y ¿por qué no? un abrazo de las actrices.

“Me gustaría que el mundo supiera lo acogedora que es la gente mexicana. Sentimos un abrazo aquí que fue realmente abrumador”, dijo Hathaway.

Más tarde, sobre la pasarela que se levantó en el museo Anahuacalli, la intérprete de Andy Sachs respondió con risas, gestos y hasta sus mejores pasos de baile; mientras que Streep, más contenida, avanzó con una sonrisa dibujada en el rostro, tal y como lo haría su personaje Miranda Priestly.

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