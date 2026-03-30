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La presencia de y en la Casa Azul está causando conmoción entre sus fans que, desde muy temprano se dieron cita en las inmediaciones de la calle de Londres, en , para ver a las actrices que se encuentra de visita en la CDMX, a propósito del estreno de la segunda parte de "The devil wears Prada" ("").

Han pasado 20 años desde que se estrenó la película de David Frankel, el cineasta que, regresa con el elenco original para narrar qué fue de la vida de sus protagonistas; Andy Sachs, Miranda Priestly y Emily Charlton, así como qué fue del destino de "Runway", la revista que unió sus caminos.

Por ello, Streep -que da vida a Miranda- y Hathaway -Andy- viajaron a la capital, lo que generó grandes expectativas de sus fans, que aguardaban afuera de las instalaciones del Museo de Frida Kahlo, en búsqueda de capturar alguna fotografías de las actrices y, con suerte, obtener un autógrafo o interacción con las mismas.

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La primera en descender de un vehículo fue Meryl, quien llevaba puesto un largo vestigo rojo, de caída, el cual, se entrelazaba con un moño en el cuello; usaba además el cabello recodigo en una cola y gafas oscuras.

Sonriente, firmó alguinas de las fotografías que sus fans cargaban entre sus manos y agitó una de sus palmas para saludar aquellos seguidores que se encontraban lejos de ella.

Hathaway, que vestía de negro -también con lentes oscuros-, hizo lo propio.

Las actrices fueron entrevistadas por Martha Debayle, quien puntualizó en las dos décadas que han pasado, desde la primera vez que se encontraron en el rodaje de "El diablo se viste a la moda" que, volverá a los cines, con una segunda parte, el 30 de abril.

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