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A Javier Chocobar lo asesinaron frente a una cámara de video en octubre de 2009, mientras defendía las tierras de su comunidad Tucumán en Argentina.

La cosa hubiera quedado ahí como muchas muertes de defensores, pero lo sucedido saltó al público cuando alguien subió el documento a YouTube, donde aún permanece.

“Comencé como muchos a darme cuenta de lo que había pasado y quise hacer algo más”, recuerda la realizadora pampera Lucrecia Martel, en entrevista con EL UNIVERSAL.

En 2011 la realizadora de “Zama” y “La ciénega” inició la investigación y acercamiento con la comunidad, de quien tuvo que ganarse la confianza paulatinamente.

De esa manera Martel logró dar vida a “Nuestra tierra”, película que llega este fin de semana a salas nacionales, siendo una coproducción en México.

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“El problema de la expulsión de la tierra está más cerca de nosotros de lo que creemos, ahí está la gentrificación y las muchas personas que no tendrán casa”, apunta.

“El problema de las comunidades y pueblos es un tema fuerte y ahora ahí tenemos lo que pasa en Palestina, lo que pasa en Irán. Hay una voracidad tremenda por la tierra, la tierra sigue siendo una disputa para nuestro planeta y especie”, abunda.

Lucrecia estuvo presente en el gran juicio del caso, incluyendo la reconstrucción de los hechos en el lugar, con lo cual obtuvo 300 horas de material.

Sabía que no necesariamente estaría algo de ello en la película, pero le allanó aún más su cercanía con la comunidad que le fue proporcionando material fotográfico que sí.

Los pobladores también aprendieron a hacer cine y ellos mismos tomaban cosas que son vistas en la cinta, como el interior de casas.

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“Aunque iba cada cierto tiempo y les enseñaba lo que iba avanzando, ellos consideraban que no servía, yo les decía que lo haría para luego defender las tierras, luego fueron entendiendo como era esto. Ellos son muy generosos y luego por eso la gente abusa de ellos, hay cientos de casos de ello”, destaca.

“Nuestra tierra” se estrenará también en EU la semana próxima y ya está en Francia disponible.

rad

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