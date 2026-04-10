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"BUENA SUERTE, DIVIÉRTETE, NO MUERAS"

Gore Verbinki, director de “Piratas del Caribe: la maldición del Perla Negra”, “La cura siniestra” y “El llanero solitario”, se pone detrás de los controles de esta película que pone a la controvertida Inteligencia Artificial en modo siniestro.

Todo inicia cuando un presunto hombre del futuro llega a una cafetería de Los Ángeles diciendo que todo se volverá crítico. Muchos lo ven como indigente y loco, pero después logra reclutar a una variedad de personajes para intentar salvar al mundo de la IA.

Sam Rockwell (“Tres anuncios por un crimen”) encabeza el reparto donde también están Michael Peña (“Narcos”) y Juno Temple (“Espiación, deseo y pecado”).

The Hollywood Reporter señala que la historia va justo donde debe estar: “el punto de la película es que no hay nada más aterrador que la realidad, y cualquier alternativa supuestamente feliz que la tecnología pueda ofrecer no es real”.

Y Empire recuerda los antecedentes de terror de Verbinski, los cuales entran en juego cuando inventa nuevas versiones de monstruos clásicos. ”Rockwell es inmensamente divertido como el líder posiblemente loco de la misión”, destaca la publicación.

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"Buena suerte, diviértete, no mueras". IMDB.
"Buena suerte, diviértete, no mueras". IMDB.

El medio Geek Vibes Nation la considera no sólo como una cinta que señala la decadencia de la sociedad, sino que hace a la gente reírse de sí misma, hasta que deja de ser divertido pues lo mostrado en pantalla seguramente sí ha pasado.

Verbinski, el director, ha dicho que la IA hace a un hombre emocionalmente necesitado, pues es sustituta de una conexión humana real y de la creatividad.

"EL DRAMA"

¿Realmente las parejas contraen matrimonio sabiendo mucho de la vida del otro? Pues Zendaya y Robert Pattinson son los encargados de mostrar que no siempre es así.

Las estrellas de “Spider-Man” y “Crepúsculo” se unen para contar la historia de un par de novios que, a días de casarse, comienzan a descubrir una serie de verdades inesperadas que desestabilizan la relación. Y lo que inicia como una celebración, se transforma en tensión; la intimidad se vuelve incómoda y las certezas empiezan a fracturarse, con el problema de que saben que no habrá vuelta atrás.

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Hay quien dirá que no es una historia de amor y que nadie vería eso en compañía de su pareja. Y puede ser. Pero hay que tomar en cuenta que tiene el respaldo de A24, la compañía productora que se ha distinguido por su cine independiente y lejos de lo “normal”, como “Todo a la vez en todas partes”, “MIdsommar” y “The Florida project”. Así que distinta a lo tradicional, es.

"El Drama" es uno de los estrenos más destacados de abril de 2026, producido por el reconocido estudio A24. La película ha generado mucha expectativa al reunir por primera vez en pantalla a dos de las estrellas más grandes de su generación: Zendaya y Robert Pattinson. IMDB.
"El Drama" es uno de los estrenos más destacados de abril de 2026, producido por el reconocido estudio A24. La película ha generado mucha expectativa al reunir por primera vez en pantalla a dos de las estrellas más grandes de su generación: Zendaya y Robert Pattinson. IMDB.

En EU la cinta ha causado cierto revuelo porque en algún momento de la historia, el personaje de Zendaya dice que antes había soñado con protagonizar una balacera en una escuela, pero finalmente no lo hizo. Cierto sector de la sociedad ha dicho que con esos temas no se juega, ni deben ser referencias en cintas como esta.

El director Kristoffer Borgli ha descrito a la película como una historia de amor muy caótica.

La revista "TIME", en su crítica a la película, destaca las preguntas que genera en el público: “¿Es un análisis de cómo el amor puede cegarnos, o peor aún, volvernos completamente insensibles al dolor ajeno? ¿Es una súplica por una mayor empatía hacia quienes sufren, o quienes pudieron haber sufrido, de una enfermedad mental? ¿Sugiere que los humanos ya no saben cómo escucharse de verdad?”.

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