Ver a Dwayne Johnson en un registro distinto al habitual es una de las principales razones para acercarse a “La máquina” (“The Smashing Machine”).

La cinta narra la historia de Mark Kerr, una de las primeras figuras de las artes marciales mixtas, cuya carrera estuvo marcada no solo por sus logros, también por el desgaste físico y emocional fuera de él.

La película no se centra en las peleas, sino en lo que dejan: un cuerpo que empieza a romperse, una vida personal afectada y la dependencia a los opioides que lo acompaña fuera del ring.

Con este papel, Johnson dio un giro a su carrera que lo colocó por primera vez en la temporada de premios de Hollywood. Fue nominado en la categoría de Mejor actor en los Globos de Oro y la crítica especializada lo convirtió en uno de los favoritos al Oscar, aunque al final no entró en las nominaciones.

Emily Blunt también forma parte del elenco. La británica interpreta a Dawn, la pareja del luchador, y que funciona como punto de apoyo en medio de una vida cada vez más inestable.

Además de la nominación de Johnson, la película, dirigida por Benny Safdie, compitió en los Oscar en la categoría de mejor maquillaje y peluquería.

Dónde ver: HBO Max / Prime Video / Apple TV