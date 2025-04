Aunque Justin Bieber no subió al escenario del Coachella 2025, su presencia no pasó por desapercibida entre el público y las redes sociales, donde se convirtió en tendencia.

El cantante asistió al primer fin de semana del festival acompañado de su esposa, Hailey Bieber, lo que disipó los rumores de una posible crisis matrimonial; sin embargo, su aparición revivió la preocupación de muchos fans por su salud mental.

Y es que, fue captado en una actitud que muchos calificaron como “extraña” y hasta "alarmante".

En los videos, que se volvieron virales en plataformas sociales, Bieber dio que qué hablar por su look: múltiples capas de ropa, entre las que destacaron unos jeans bastante anchos y que llevaba a media pierna, dejando ver su ropa interior.

Además, su comportamiento llamó la atención, y es que se le puede ver caminando sumamente encorbado, bailando con moviminetos poco coordinados y con una actitud que muchos calificaron como desconectada de la realidad.

Estas grabaciones generaron gran preocupación entre los fans, que no dudaron en expresar su inquietud y hasta pedir ayuda para el cantante:

"Es como si estuviera gritando por ayuda", "Algo me dice que no estará aquí por mucho tiempo", "Necesita ayuda", "¿Por qué su esposa no lo ayuda?", "¿Qué diablos le ha pasado?", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Esta no es la primera vez que el intérprete de "Baby" genera revuelo en el festival estadounidense.

En 2024, causó polémica cuando fue visto abrazando y besando en la mejilla a su amigo Jaden Smith. Aunque el gesto fue claramente amistoso, algunos internautas lo interpretaron con tintes maliciosos, desatando comentarios ofensivos.

