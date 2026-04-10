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El rapero, expareja de la cantante Cardi B, ya fue dado de alta del hospital luego de que a principios de esta semana recibiera un disparo en un casino de Miami, Florida.

A través de su cuenta de Instagram, el exmiembro del grupo de hip hop Migos compartió un comunicado en el que expresó que se encuentra bien: “¡pero planeo estar mejor! Estoy enfocado en mi familia, mi recuperación y volver a la música… consciente de que la vida se compone de pequeñas victorias y grandes derrotas… La vida es una apuesta y sigo jugando para ganar”, se lee.

El intérprete también expresó su agradecimiento a los fanáticos y seres queridos que le han mostrado su apoyo.

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Un portavoz de Offset señaló que el artista ya se encuentra caminando y de pie. Anteriormente, el Departamento de Policía de Seminole ya había adelantado que la herida no ponía en peligro su vida.

El rapero Lil Tjay arrestado por el caso de Offset

Tras el suceso, ocurrido cerca del Seminole Hard Rock Hotel & Casino el lunes 6 de abril, el rapero Lil Tjay, cuyo nombre real es Jayden Merritt, fue arrestado en relación con el tiroteo, acusado de alteración del orden público por participar en una pelea.

Posteriormente fue ingresado a la cárcel del condado de Broward por la noche. Pese a que en redes sociales se difundió que el arresto ocurrió porque habría sido quien disparó a Offset, la abogada de Lil Tjay aclaró que no recibió acusaciones por ese delito.

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“Cualquier información que diga lo contrario es falsa. Animamos a la gente a consultar fuentes de noticias confiables y a verificar la veracidad de cualquier información antes de compartir o repetir rumores infundados”, dijo Dawn M. Florio en un comunicado compartido a los medios.

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