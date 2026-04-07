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El tiroteo en el que resultó herido el rapero sigue dando de qué hablar; y es que, luego de que el nombre de Lil Tjay fuera vinculado con el incidente, nueva información ha salido a la luz.

De acuerdo con TMZ, los primeros reportes del departamento de policía de Florida aseguran que el incidente habría sido planeado por el propio Tjay.

Según una declaración jurada, alrededor de las 19 :22 de este pasado lunes, el también rapero pidió a un grupo de sujetos que iniciaran un pleito en el Seminole Hard Rock Hotel and Casino ET del lunes, donde Offset se encontraba, lo que desató la balacera.

"Durante el altercado, uno de los acompañantes de Lil Tjay sacó un arma y disparó, hiriendo a Offset", cita el portal estadounidense.

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En los documentos legales también se explica que los oficiales tuvieron acceso a las cámaras de seguridad, y en las imágenes obtenidas pudieron ver al rapero bajar de su vehículo, señalar hacia donde se encontraba Offset y dirigir a su grupo, momento en el que comenzó la confrontación.

Incluso, revelaron que Tjay no solo presenció todo, sino que habría grabado el incidente con su teléfono.

La pelea, señalan, continuó hasta que elementos policiales llegaron al lugar y lograron intervenir.

Tras lo ocurrido, Lil Tjay fue arrestado y trasladado a la cárcel del condado de Broward, donde fue acusado de un delito menor por alteración del orden público y liberado horas más tarde.

A su salida, Lil arremetió contra Offset, a quien llamó “soplón”, lo que añadió tensión al caso. Por su parte, Offset continúa hospitalizado, estable y bajo supervisión médica.

La policía también destacó que las investigaciones para deslindar responsabilidades continúan y, hasta el momento, no hay ningún imputado por el ataque.

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