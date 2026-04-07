El rapero Lil Tjay, cuyo nombre real es Tione Jayden, fue arrestado el 6 de abril en relación con un tiroteo en el que resultó herido el también músico Offset, ex de Cardi B, en Hollywood, Florida.

El Departamento de Policía de Seminole informó que Tjay fue ingresado en la cárcel del condado de Broward por alteración del orden público (pelea). Además, deberá pagar una fianza de 500 dólares, así como otra de 2 mil 500 dólares por una infracción de tránsito.

Aunque en redes sociales circularon rumores que lo vinculaban directamente con el tiroteo, su abogada, Dawn M. Florio, negó estas versiones a través de un comunicado que publicó Variety:

“Emitimos este comunicado en relación con los falsos rumores de que Lil Tjay estuvo involucrado en un tiroteo ocurrido en el área de valet parking del Seminole Hard Rock Hollywood, que resultó en lesiones leves para Offset, exmiembro de Migos”.

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La abogada añadió: “Lil Tjay no ha recibido ningún disparo ni ha sido acusado de ningún tiroteo. Cualquier información que afirme lo contrario es falsa. Recomendamos consultar fuentes confiables y verificar la veracidad de la información antes de compartir rumores infundados”.

Por su parte, un portavoz del Departamento de Policía de Seminole indicó que el incidente comenzó como una pelea. Una segunda persona también fue detenida en el lugar, aunque no se presentaron cargos en su contra.

En tanto, Offset, integrante del trío de hip hop Migos, se encuentra bajo atención médica por la herida de bala. “Su estado es estable y está siendo monitoreado de cerca”, informó su representante.

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¿Quién es Offset?

Offset, cuyo nombre verdadero es Kiari Kendrell Cephus, se dio a conocer primero con Migos. El trío de Atlanta fue uno de los grupos de hip hop más populares.

Su carrera despegó con el éxito de 2013 “Versace”. Luego tuvieron varios sencillos multiplatino, entre ellos “Bad and Boujee”, que llegó al número uno de Billboard Hot, “Stir Fry”, “Narcos” y “T-Shirt”. Migos lanzó cuatro álbumes, cerrando ese capítulo tras la muerte de Takeoff.

Además fue pareja de Cardi B. Se casaron en secreto en septiembre de 2017, pero el matrimonio solo duró siete años. En 2024, la rapera presentó una demanda de divorcio. Tienen tres hijos en común.

Como solista, Offset es conocido por su estilo agresivo. Ha lanzado tres discos: “Father of Four” (2019); “Set It Off” (2023), y “Kiari” (2025).