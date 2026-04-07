A poco más de tres años de haber atravesado uno de los momentos más complicados de su vida, Ricardo O'Farril está de vuelta en los escenarios, pero no para esquivar su pasado, sino para convertirlo en material de comedia.

Durante la presentación de su show “Corto Circuito” en el Auditorio Nacional, el standupero habló abiertamente sobre la crisis maníaco-depresiva que lo llevó a ser internado en varias ocasiones.

“La gente solo supo de una o dos, pero estamos hablando que visité tres clínicas, hablando de muchas recaídas”, confesó.

Lejos de la imagen que proyectaba antes, O'Farril asegura que hoy se muestra más honesto consigo mismo y con el público, dejando atrás una etapa marcada por adicciones.

“Yo sabía colocarme una máscara para hablar con ustedes los medios. Llegando a mi casa me la quitaba y era empujar la botella o prender el gallo y ahora se trata más de atravesar el sentimiento”, explicó.

Esa transformación personal es ahora el eje de su nuevo espectáculo, donde el humor surge desde la vulnerabilidad y la experiencia propia.

En su encuentro con medios, el comediante también reflexionó sobre el acceso a la salud mental, recomendando herramientas disponibles para quienes no pueden costear terapia profesional, aunque fue claro en marcar límites.

“Si no tienes ninguna alternativa por falta económica qué mejor que acudir a algo que esté en tus manos, pero si tienes el poder adquisitivo y estás usándola como herramienta de terapia mi percepción es que estás muy equivocado”.

Para él, nada sustituye el contacto humano:

“No hay nada como el sentimiento de conexión que puedas estar teniendo una terapia con una persona que te está viendo a los ojos y te está pudiendo leer física y emocionalmente”.

O’ Farrill prepara un libro para simplificar el caos

Además del show, O’Farrill, que se llevará a cabo el jueves 16 de abril a las 9 de la noche, prepara el lanzamiento de su libro “Conceptos básicos para problemas pendejos”, que buscará traducir experiencias complejas en ideas simples y cercanas.

“Voy a publicar un libro… y estamos haciendo absolutamente todo lo posible para tenerlo listo a la venta el 16 de abril en el Auditorio”.

El proyecto reúne reflexiones a partir de historias humanas, deportivas e incluso del comportamiento animal.

“El libro busca que esa complejidad se reduzca a cosas muy simples. Lo que hace es compilar, a través de la historia humana, celebridades, deportivos y comportamientos animales. A partir de eso se extrae una lección”.

Incluso adelantó uno de los ejemplos:

“Hay un capítulo sobre un pájaro que limpia todo antes de hacer un baile para cortejar a la hembra… si el pájaro limpia su desorden para verse mejor, ¿por qué tú no?”.

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