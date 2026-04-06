Más Información

IMSS y Cultura abren convocatoria para proyectos de teatro y danza; recibirán 300 mil pesos

IMSS y Cultura abren convocatoria para proyectos de teatro y danza; recibirán 300 mil pesos

Museo Dolores Olmedo habilita venta de boletos para su reapertura

Museo Dolores Olmedo habilita venta de boletos para su reapertura

El ballet y la ópera ¿a quién le importan?

El ballet y la ópera ¿a quién le importan?

Cauduro a través de obras nunca vistas

Cauduro a través de obras nunca vistas

Alejandro Paniagua, en lucha contra demonios en su libro más reciente

Alejandro Paniagua, en lucha contra demonios en su libro más reciente

Semana Santa y la polémica de Palacio Nacional, en los memes de la semana

Semana Santa y la polémica de Palacio Nacional, en los memes de la semana

El rapero resultó herido durante un tiroteo en las inmediaciones del Seminole Hard Rock Hotel & Casino, en Florida.

De acuerdo con información publicada por TMZ, los hechos ocurrieron la noche de este lunes en el estacionamiento del casino, cuando el cantante recibió un disparo.

Aunque no se dieron a conocer más detalles del incidente, un representante de la policía reveló al portal estadounidense que el incidente fue controlado y Offset fue el único herido.

"Estamos al tanto de un incidente ocurrido después de las 19:00 horas del lunes, que resultó en lesiones leves a una persona", dijo.

Lee también

Asimismo, explicó hay dos detenidos y ya se iniciaron las investigaciones correspondientes. Hasta el momento se desconoce si se trató de un ataque directo.

Mientras tanto, el representante del rapero confirmó al mismo medio que fue traslado al Memorial Regional Hospital en Hollywood, donde permanece internado y fuera de peligro.

"Está bien. Actualmente está en el hospital recibiendo atención médica. Su estado es estable y está siendo monitoreado de cerca", explicó.

El hecho ocurre en un contexto sensible para el mundo del hip hop. En 2022, Takeoff, excompañero de Offset, fue asesinado a tiros.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Diputado Juan Carlos Valladares responde tras polémica por 51 faltas y viaje a Japón con Ximena Navarrete. Foto: Instagram @ximenanr / @jcvalladares

Diputado Juan Carlos Valladares responde tras polémica por 51 faltas y viaje a Japón con Ximena Navarrete

Sale a la luz la vida de los hijos de Luis Miguel: Lyn May destapa dónde viven y estudian. Foto: EFE/ EFE/Miguel Rajmil

Sale a la luz la vida de los hijos de Luis Miguel: Lyn May destapa dónde viven y qué estudian

Violeta Isfel estalla y lanza fuerte acusación contra sus padres: “Deberían estar presos”. Foto: Violeta Isfel / IG

Violeta Isfel estalla y lanza fuerte acusación contra sus padres: “Deberían estar presos”

¡Bomba en la realeza! Otro hermano del rey Carlos que podría ser expulsado tras comportamiento “inaceptable”. (Michael Bell/The Canadian Press via AP) MANDATORY CREDIT

¡Bomba en la realeza! Otro hermano del rey Carlos que podría ser expulsado tras comportamiento “inaceptable”

Chantel Jeffries. Foto: Instagram

Influencer Chantel Jeffries lo apuesta todo y deslumbra con espectacular blazer braless

[Publicidad]