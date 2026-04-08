Después de ser baleado a las afueras de un casino en Florida, el rapero Offset deberá enfrentar problemas legales en Detroit

De acuerdo con información publicada por TMZ, el exesposo de Cardi B, fue demandado por un casino por una deuda de más de 100 mil dólares.

Según los documentos legales, presentados por el MotorCity Casino Hotel, la deuda data de marzo del 2024, cuando Offset abrió una línea de crédito para disfrutar de una noche de juegos, pero no pudo pagarla.

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Asimismo, se explica que el casino intentó cobrar el dinero directamente de la cuenta personal del rapero, tal y como se había acordado; sin embargo, no había fondos suficientes.

En la demanda se acusa a Offset de incumplimiento de contrato, fraude y otros cargos, aunque el representante del artista afirmó que ya están trabajando para llegar a una solución.

El medio estadounidense también explicó que las acusaciones fueron presentadas tan solo unos días antes del tiroteo que mantiene al rapero hospitalizado.

Este problema financiero se suma a la mala racha del artista de hip hop. Recientemente tuvo que pagar más de 1.5 millones de dólares al Servicio de Impuestos de EU, luego de que fuera embargado.

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