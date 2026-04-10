Más Información

Inauguran el primer Festival Internacional de Letras en Gustavo A. Madero

Inauguran el primer Festival Internacional de Letras en Gustavo A. Madero

Futbol y política, en una muestra en Tlatelolco

Futbol y política, en una muestra en Tlatelolco

EL cero: uno de los inventos más grandes de la humanidad

EL cero: uno de los inventos más grandes de la humanidad

Fernando Cortés de Brasdefer: “El primer golpe vino de Diego Prieto;  insistía en destituirme”

Fernando Cortés de Brasdefer: “El primer golpe vino de Diego Prieto;  insistía en destituirme”

Con ciclo de conciertos, María Katzarava celebra 25 años de carrera

Con ciclo de conciertos, María Katzarava celebra 25 años de carrera

Isabel Allende: "La habitación propia es un espacio interior de silencio"

Isabel Allende: "La habitación propia es un espacio interior de silencio"

Miles de fanáticos de la música aterrizaron en California para disfrutar de un fin de semana de fiesta en el tradicional Festival de Coachella que este año está encabezado por Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G.

Coachella se celebra con la misma programación durante dos fines de semana consecutivos, del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril, en Indio, y abre el circuito de festivales en Estados Unidos.

Bajo el sol del desértico valle de Coachella, y temperaturas cercanas a los 30ºC, abundaban las botas de vaqueros, los shorts cortos y los flecos.

Lee también:

Mucho glitter, brillos y tonos marrones marcaban el visual de esta edición.

La cita arrancó este viernes con una oferta variopinta en la que destacan talentos emergentes como Teddy Swims, KATSEYE y Creepy Nuts, así como artistas consolidados como Moby.

El plato fuerte de la primera noche es la participación de la estrella del pop , quien prometió "el espectáculo más ambicioso" de su carrera, en entrevista con la revista Perfect.

La intérpete de "Manchild" se estrenó en Coachella en 2024, cuando lanzó su pegajoso éxito veraniego "Espresso".

Lee también:

La artista ofreció un abreboca a sus seguidores con "La parada técnica de Sabrina Carpenter", una activación afuera del festival en la cual los fans pueden parar para tomar un granizado, armarse de memorabilia y, por supuesto, inundar sus redes sociales con selfies.

"Ella la describió como una tierra de fantasía surrealística", dijo Cristina Calzadilla, del equipo de comunicaciones de Airbnb, con quien la cantante de 26 años se asoció para la actividad.

Parte de la exhibición abarca una estación de gasolina y contiene la van "Pretty girl" de su video "House Tour", lanzado esta semana, y en el que Carpenter aparece con las actrices Margaret Qualley y Madelyn Cline.

Lee también:

"Es mucho más especial cuando puedes sumergirte y tocar ese concepto que un artista intenta vender", dijo Lina Luaces, Miss Universe Cuba, mientras se retrataba en uno de los carros antiguos de la exhibición.

Ya dentro del festival, miles de fans se distribuían entre los nueve escenarios para disfrutar de un primer día de mucha música que cerrará con el DJ italiano Anyma, quien debe estrenar su nueva producción "ÆDEN".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Meghan Markle quería ser reina por encima de Kate Middleton: “Cree que es más guapa e inteligente que ella”. Foto: EFE / AFP

Meghan Markle quería ser reina por encima de Kate Middleton: “Cree que es más atractiva e inteligente que ella”

“La Cazzuangela sí existe”: Nodal desata polémica por modelo idéntica a Ángela Aguilar y Cazzu en nuevo video. Foto: AFP /Tomada de Youtube Christian Nodal / /EFE/ Mario Guzmán

“La Cazzuangela sí existe”: Nodal desata polémica por modelo idéntica a Ángela Aguilar y Cazzu en nuevo video

"Hay exesposos, pero no exhijos": Marichelo, hermana de Anahí, rompe el silencio sobre su divorcio con Jorge D'Alessio. Foto: Marichelo- IG / Jorge D'Alessio-IG

"Hay exesposos, pero no exhijos": Marichelo, hermana de Anahí, rompe el silencio sobre su divorcio con Jorge D'Alessio

Emma Coronel impacta con inesperado cambio de look y la llaman la “Barbie latina”: FOTO. Foto: AP/EFE

Emma Coronel impacta con inesperado cambio de look y la llaman la “Barbie latina”: FOTO

Eiza González. Foto: AP

Eiza González presume bikini negro de impacto y se luce más fuerte que nunca

[Publicidad]