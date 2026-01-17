La alcaldía Álvaro Obregón informó que ha recibido casi 3 mil pinos como parte de la campaña “Árbol por Árbol, tu ciudad reverdece”, para promover el reciclaje de árboles de Navidad.

A través de un comunicado, informó que la campaña se llevará a cabo hasta el 15 de febrero de 2026, periodo durante el cual se habilitaron diversos centros de acopio dentro de la demarcación.

Indicó que, por cada árbol entregado, las personas recibirán una planta de ornato o una bolsa de composta.

Los árboles recolectados son trasladados en camiones de basura a la estación de transferencia, donde son triturados para posteriormente ser llevados a la planta de composta, en donde se transforman en abono orgánico, explicó la alcaldía.

Como requisito, se solicita retirar previamente todos los adornos, luces, clavos y bases antes de entregar su árbol natural, además, llevar directamente los árboles a cualquiera de los centros de acopio habilitados.

Los centros de acopio disponibles son:

Explanada del Salón de Usos Múltiples: Calle 10 S/N, colonia Tolteca.

Estacionamiento de la Dirección de Preservación y Conservación del Medio Ambiente: Prolongación Calle 4 S/N, colonia Tolteca (interior del Parque de la Juventud).

Planta de Composta: Avenida 5 de Mayo, colonia Lomas de Tarango.

Walmart Axomiatla: Calzada de las Águilas 1819, colonia San Antonio Tarango.

Walmart Las Águilas: Calzada de las Águilas 820, colonia Las Águilas.

Walmart Plateros: Bulevar Adolfo López Mateos 1701, colonia Lomas de Plateros.

Sam’s San Jerónimo: Avenida San Jerónimo 630, colonia La Otra Banda.

