Tras dos años de operar en su totalidad después de someterse a trabajos de reforzamiento de sus estructuras que mantuvieron suspendido el servicio por casi tres años, la Línea 12 del Metro recuperó afluencia y reportó durante 2025 un total de 117 millones de viajes realizados, superior a los 105 millones que registró en 2024.

Tras el incidente del 3 de mayo de 2021, el servicio en la Línea 12 fue suspendido por obras en el área elevada, y fue hasta enero de 2024 cuando abrió en las 20 estaciones que la conforman, después de que fuera reactivada por tramos desde 2023.

Al respecto, el Sistema de Transporte Colectivo dio a conocer las cifras de afluencia que alcanzó el Metro en 2025 y se apreció un creciente movimiento de usuarios en la Línea Dorada, que corre de Mixcoac a Tláhuac, al reportar 117 millones 635 mil 737 viajes emitidos, que superan a los 105 millones 30 mil 602 que se realizaron en 2024, año que se llevó a cabo su reapertura total.

Durante un recorrido que realizó EL UNIVERSAL, usuarios consideraron que hay más confianza en el uso de la ruta por la necesidad de llegar a sus destinos en menor tiempo, que utilizar el camión.

“Pues se viene a veces parando a cada rato, sí hay momentos donde hay más gente y viene lleno, pero es más rápido que trasladarse en Metrobús o RTP”, dijo la usuaria Dulce García.

“El accidente que pasó no se olvidará jamás. Yo creo que queda para el historial de que el gobierno no construye bien las cosas y la importancia del mantenimiento.

“Hasta el momento funciona y pues sí ayuda bastante, a lo mucho hora y media de terminal a terminal cuando de plano va súper lenta o llena. Pero antes se hacían tres horas o más de Mixcoac a Tláhuac”, señaló Julio López.

“Yo creo que puede mejorar en cuestión de agilizar los trenes, sobre todo en hora pico, que es cuando vienen llenos, pero de ahí en fuera, yo la uso tranquila y confiada de que hasta el momento ya no habrá más cierres”, indicó Luz Campos.

El Gobierno de la Ciudad de México emprendió un proceso de rehabilitación del túnel subterráneo y de reforzamiento del tramo elevado metálico que implicó el cierre total de la Línea 12.

Su reapertura fue hasta 2023, en dos periodos, 15 de enero de Mixcoac a Atlalilco y 15 de julio cuando se sumaron cinco estaciones, que permitió operar de Mixcoac a Periférico Oriente; y el 30 de enero de 2024 fue la fecha en que abrieron las últimas estaciones hasta Tláhuac y con ello el funcionamiento de las 20 estaciones de manera continua.

Dan balance general

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que de enero a diciembre de 2025 se realizaron mil 241 millones 582 mil 324 viajes a través de las 12 líneas del Metro, lo que representa un porcentaje superior cercano a 6%, respecto a 2024, año en el que se realizaron mil 171 millones 859 mil 113 viajes.

De enero a diciembre, los trenes en servicio del Metro recorrieron 40 millones 130 mil 47 kilómetros, a través de 12 líneas y 195 estaciones de servicio.