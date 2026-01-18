Más Información

Descarrilan dos trenes de alta velocidad en el sur de España; el accidente deja al menos 21 muertos

Descarrilan dos trenes de alta velocidad en el sur de España; el accidente deja al menos 21 muertos

Reducir presupuesto del INE no afecta su autonomía, defiende Luisa Alcalde; “reforma electoral no es un capricho”, dice

Reducir presupuesto del INE no afecta su autonomía, defiende Luisa Alcalde; “reforma electoral no es un capricho”, dice

Vinculan a proceso a exrector de la Universidad Autónoma de Campeche por narcomenudeo; enfrentará juicio en libertad

Vinculan a proceso a exrector de la Universidad Autónoma de Campeche por narcomenudeo; enfrentará juicio en libertad

Sheinbaum descarta vuelos militares de EU en México; “en territorio nacional, no”

Sheinbaum descarta vuelos militares de EU en México; “en territorio nacional, no”

Reforma judicial "una piedrota" para Sheinbaum, señala Javier Laynez Potisek; fuimos una Corte progresista, afirma

Reforma judicial "una piedrota" para Sheinbaum, señala Javier Laynez Potisek; fuimos una Corte progresista, afirma

Bolsas de nicotina; sin regulación y con dosis hasta 25 veces más altas que un cigarro

Bolsas de nicotina; sin regulación y con dosis hasta 25 veces más altas que un cigarro

La alcaldía Cuauhtémoc informó que la función de que se llevó a cabo este sábado reunió a más de 5 mil personas con una recaudación total de alrededor de seis toneladas de alimento, entre kilos de arroz y frijol.

La pelea estelar de este evento celebrado en el Recinto Deportivo Cuauhtémoc fue entre Daniel Sánchez "El Dragón" y Gabriel Jiménez "Nitchs" por el campeonato en la categoría de peso súper ligero, en la que ganó este último.

La alcaldesa,, indicó que es importante fomentar el deporte en los jóvenes, por lo que en la demarcación se ha implementado una estrategia para ello.

"En un año, no sólo darles las herramientas a las y los jóvenes que tenemos en Cuauhtémoc, sino recuperando espacios públicos, parques de calidad porque por medio del deporte y cultura vamos a sacar adelante a la juventud", dijo durante la función.

Función de box con causa en la alcaldía Cuauhtémoc recaudó al rededor de 6 toneladas de alimento (18/01/2026). Foto: Especial
Función de box con causa en la alcaldía Cuauhtémoc recaudó al rededor de 6 toneladas de alimento (18/01/2026). Foto: Especial

Lee también

Aseguró que, para fomentar el deporte, se ha iniciado un proceso de recuperación de espacios públicos. "El año pasado logramos rescatar 23 deportivos, y este 2026 vamos por el rescate más amplio en la historia de los espacios públicos".

Además, Alessandra Rojo de la Vega adelantó que, de cara a la Copa , la demarcación no sólo será sede visita y hospedaje de visitantes, sino que se desplegará una estrategia para fomentar el deporte en dicho periodo, como la instalación del Fan Fest, que consistirá en lugares públicos para ver el partido.

En un comunicado, la alcaldía señaló que, con acciones como esta se refrenda el hecho de que en esta administración se concibe el deporte como mecanismo de desarrollo "y una plataforma para enseñar a nuestros jóvenes valores y disciplina para una vida enfocada en el desarrollo personal y profesional".

Función de box con causa en la alcaldía Cuauhtémoc recaudó al rededor de 6 toneladas de alimento (18/01/2026). Foto: Especial
Función de box con causa en la alcaldía Cuauhtémoc recaudó al rededor de 6 toneladas de alimento (18/01/2026). Foto: Especial
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]