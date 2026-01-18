La alcaldía Cuauhtémoc informó que la función de box con causa que se llevó a cabo este sábado reunió a más de 5 mil personas con una recaudación total de alrededor de seis toneladas de alimento, entre kilos de arroz y frijol.

La pelea estelar de este evento celebrado en el Recinto Deportivo Cuauhtémoc fue entre Daniel Sánchez "El Dragón" y Gabriel Jiménez "Nitchs" por el campeonato en la categoría de peso súper ligero, en la que ganó este último.

La alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega, indicó que es importante fomentar el deporte en los jóvenes, por lo que en la demarcación se ha implementado una estrategia para ello.

"En un año, no sólo darles las herramientas a las y los jóvenes que tenemos en Cuauhtémoc, sino recuperando espacios públicos, parques de calidad porque por medio del deporte y cultura vamos a sacar adelante a la juventud", dijo durante la función.

Función de box con causa en la alcaldía Cuauhtémoc recaudó al rededor de 6 toneladas de alimento (18/01/2026). Foto: Especial

Aseguró que, para fomentar el deporte, se ha iniciado un proceso de recuperación de espacios públicos. "El año pasado logramos rescatar 23 deportivos, y este 2026 vamos por el rescate más amplio en la historia de los espacios públicos".

Además, Alessandra Rojo de la Vega adelantó que, de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, la demarcación no sólo será sede visita y hospedaje de visitantes, sino que se desplegará una estrategia para fomentar el deporte en dicho periodo, como la instalación del Fan Fest, que consistirá en lugares públicos para ver el partido.

En un comunicado, la alcaldía señaló que, con acciones como esta se refrenda el hecho de que en esta administración se concibe el deporte como mecanismo de desarrollo "y una plataforma para enseñar a nuestros jóvenes valores y disciplina para una vida enfocada en el desarrollo personal y profesional".

