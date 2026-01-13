La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informó que habrá un evento benéfico de boxeo con el cual se busca recaudar alimentos para clínicas dedicadas a la rehabilitación de las adicciones.

El acceso para la función programada para el sábado 17 de enero será un kilo de alimento, informó la edil.

"Para nosotras esta entrada de la pelea estelar no es un precio en pesos, aquí no queremos dinero, aquí queremos esperanza, por eso la entrada es esta dinámica de un kilo de ayuda, con la dinámica vamos a alimentar las mesas de 63 centros de rehabilitación, ese kilo de arroz o de frijol hace la diferencia entre rendirse o seguir peleando por la vida", afirmó.

Todo lo recaudado será donado a la fundación especializada contra las adicciones Hacienda Nueva Vida, explicó Rojo De la Vega.

La edil estimó la asistencia de aproximadamente 4 mil personas y pidió a la población ayudar en la causa.

"Vengan, traigan su kilo de ayuda, cualquier alimento para poder entrar a esta función", refirió.

El evento tendrá lugar en el Deportivo Cuauhtémoc, el sábado 17 de enero a las 17 horas.

La pelea estelar estará conformada por Gabriel "Nitchs" Jiménez contra Daniel "Dragón" Sánchez.

