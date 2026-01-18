Diputados locales de Morena dieron a conocer los resultados de la etapa previa de la consulta sobre el Sistema de Cuidados, la cual revela que 70% de los entrevistados señaló que nunca ha recibido cuidados, lo que habla, a decir de los propios diputados, de la invisibilización de estas tareas.

Del 30% de las personas que respondieron que sí han recibido cuidados a lo largo de su vida, el 69% se identificaron como mujeres, según los resultados que se dieron a conocer este domingo durante La Chilanguera.

El 45% de las personas que respondieron sí recibir cuidados o haber recibido cuidados a lo largo de su vida, manifestaron haber recibido cuidados básicos como alimentación, vestido y limpieza.

Estos resultados también revelaron que siete de cada 10 personas cuidan o han cuidado a alguien a lo largo de su vida. De las personas que dijeron que sí, el 75.6% son mujeres y sólo el 23.9% son hombres.

El 68% de las personas que cuidan tienen de 45 años en adelante: el 37% tiene entre 45 y 59 años, el 26.8% tiene entre 60 y 74 años y 4% tiene más de 75 años. El 52.7% de las personas que realizan labores de cuidado o las han realizado en algún punto de su vida, mencionó cuidar a personas mayores. Seis de cada 10 personas cuidan por parentesco.

El 53% de la población contestó que dedicaba más de 12 horas a labores de cuidado al día o a la semana. Se destaca, además, que entre las personas que respondieron que más de 12 horas, se repiten frases como “24 horas” , “todo el día” , “24 horas todos los días” , “Siempre” , “24/7 siempre” , “Todo el tiempo” , “las 24 horas” de forma constante.

El 92% de las personas que cuidan no recibe ningún tipo de pago o apoyo por el trabajo que realizan. El 52.7% cuida a personas mayores, el 33.8% a infancias y el 9.5% a personas con discapacidad.

En cuanto a las necesidades, el 28% de las personas consideró que el Sistema de Cuidados debe garantizar servicios de salud y rehabilitación, el 13% mencionó apoyos económicos y el 10% actividades de capacitación.

Al respecto, la diputada Cecilia Vadillo, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, detalló que en total se recopilaron tres mil 42 respuestas de la ciudadanía: dos mil 362 derivadas del despliegue de 32 puntos de opinión en las 16 alcaldías y 680 a través del micrositio oficial.

“Sigue el tema de la consulta, tenemos calculado que ese proceso tome tres meses, desde que inicie la consulta hasta que se pueda votar, estamos confiados de que va a salir, no sólo en esta Legislatura, sino en este periodo ordinario, Hay una invisibilizarían del trabajo de cuidados doméstico. Hay un problema de salud mental y atención a las personas cuidadoras que tienen un desgaste físico considerable”, expuso.

