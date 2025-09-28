Más Información
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para esta tarde y noche en las alcaldías: Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.
Lo anterior porque se pronostica lluvia de entre 15 y 29 milímetros y posible caída de granizo, entre las 18:30 y las 23:00 horas de este domingo 28 de septiembre de 2025.
Por ello se recomienda a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.
Asimismo, se sugiere guardar o retirar objetos del exterior que puedan caer; no subir a andamios, azoteas, ni cornisas; alejarse de postes telefónicos y de electricidad.
También se pide evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados. Además, apartase de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 555658-1111 de Locatel, y al 555683-2222 de la SGIRPC.
aov/mgm