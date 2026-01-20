Los 18 millones de pesos que invertirá el Gobierno de la Ciudad de México para rehabilitar el edificio de Paseos de Taxqueña que resultó dañado a causa de una explosión por acumulación de gas, saldrán del Programa de Reconstrucción, dio a conocer la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Precisó que este programa tiene que ver con la atención a viviendas que salen dañadas por diversos motivos, y advirtió que si las familias afectadas pagaran el costo, prácticamente tendrían que pagar nuevamente sus departamentos, lo que consideró injusto.

Vecinos de Paseo de los Cipreses y Paseo de los Naranjos iniciaron la mudanza de sus pertenencias. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

“De los recursos de la Reconstrucción, que tenemos en la Secretaría de Vivienda. Este programa tiene que ver con atender vivienda, a daños diversos, a vivienda que sale dañada por diversos motivos y como sabemos, las personas y las familias de ese edificio, son familias que no tienen recursos para pagar nuevamente. Prácticamente tendrían que pagar su departamento otra vez, y eso no consideramos que sea justo”, dijo.

Este lunes, la mandataria capitalina visitó el inmueble dañado por la explosión del pasado 9 de enero, y anunció que a partir de marzo arrancará la obra de renovación del mismo.

Estos trabajos demorarán de seis a ocho meses, precisó el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini.

