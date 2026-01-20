Más Información
Los 18 millones de pesos que invertirá el Gobierno de la Ciudad de México para rehabilitar el edificio de Paseos de Taxqueña que resultó dañado a causa de una explosión por acumulación de gas, saldrán del Programa de Reconstrucción, dio a conocer la jefa de Gobierno, Clara Brugada.
Precisó que este programa tiene que ver con la atención a viviendas que salen dañadas por diversos motivos, y advirtió que si las familias afectadas pagaran el costo, prácticamente tendrían que pagar nuevamente sus departamentos, lo que consideró injusto.
“De los recursos de la Reconstrucción, que tenemos en la Secretaría de Vivienda. Este programa tiene que ver con atender vivienda, a daños diversos, a vivienda que sale dañada por diversos motivos y como sabemos, las personas y las familias de ese edificio, son familias que no tienen recursos para pagar nuevamente. Prácticamente tendrían que pagar su departamento otra vez, y eso no consideramos que sea justo”, dijo.
Este lunes, la mandataria capitalina visitó el inmueble dañado por la explosión del pasado 9 de enero, y anunció que a partir de marzo arrancará la obra de renovación del mismo.
Estos trabajos demorarán de seis a ocho meses, precisó el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini.
cr
