Un juez de control vinculó a proceso a Raúl N, sujeto que a decir de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) contactaba a mujeres vía redes sociales para ofrecerles oportunidades laborales para luego agredirlas sexualmente.

El procesado fue vinculado por dos casos de violación agravada y uno más por delitos contra la salud, informó la FGJ.

Policías de investigación capturaron a Raúl en posesión de varias dosis de droga, el pasado 7 de enero, en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Tras la detención, la FGJ dijo haber analizado la información y ampliado las líneas de investigación, por lo que determinó la probable relación de Raúl en dos casos de violación, denunciados el 3 de noviembre y el 29 de diciembre de 2025.

La FGJ informó que "se identificó un mismo patrón de actuación, mediante el cual el probable responsable contactaba a mujeres a través de redes sociales, ofreciéndoles supuestas oportunidades laborales".

Una vez que el sujeto convencía a las mujeres del supuesto empleo, las citaba en colonias de Gustavo A. Madero, para llevarlas en su auto, donde las habría amagado con un arma y atacado sexualmente, detalló la FGJ.

Con los datos de prueba, un agente del Ministerio Público solicitó dos órdenes de aprehensión en contra de Raúl, las cuales fueron otorgados por un juez y ejecutadas el 20 y 26 de enero de este año.

Posteriormente, se llevaron a cabo las dos audiencias por los delitos de violación agravada, en las cuales, Raúl fue vinculado a proceso.

En ambos casos se le fijó la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que seguirá privado de la libertad en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

Asimismo, en una tercera audiencia por delitos contra la salud, un juez de control también vinculó a proceso al imputado.

