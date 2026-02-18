Como ya lo ha hecho anteriormente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo otro llamado a Morena y al movimiento de la autollamada Cuarta Transformación a “la humildad”, luego de que se exhibiera una lujosa celebración de Natalia Suárez, delegada del Bienestar en Puebla, y un lujoso atuendo del diputado Ignacio Mier Bañuelos.

En su conferencia mañanera de este miércoles 18 de febrero en Palacio Nacional, reiteró que no debe haber desvío de recursos.

“Ya hablándose de recursos propios, porque también hay que ponerlo todo en su lugar, pues es importante la humildad, siempre evitar (los escándalos) y, sobre todo, no es necesario lo material. Eso es para nuestro movimiento y para el pueblo de México. Hay una parte que es muy muy trascendente y que es especial de México, que es el pensamiento y lo no material, lo que tiene que ver con la solidaridad [...].

Lee también Detectan que Marx Arriaga también tenía aviadores en su oficina de la SEP

“Y no el despilfarro, el consumismo, pero bueno, cada quien decide cómo utiliza sus recursos. Mi opinión personal es que no hay que ser ostentosos aunque se tengan recursos”, expresó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc / apr