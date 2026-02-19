La Embajada de los Estados Unidos en México lanzó este jueves una campaña educativa para la prevención, detección y notificación del gusano barrenador del ganado, ante las afectaciones en ambos países.

En coordinación con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), la campaña incluye "una amplia gama de materiales educativos multimedia" en español.

La embajada, a cargo del embajador Ronald Johnson, destacó que esta estrategia está dirigida a diversos públicos como productores pecuarios, médicos veterinarios, comunidades rurales y personal de sanidad animal.

Lee también Comisión para la Reforma Electoral propone reordenar pluris y recorte al INE, esto plantea el proyecto

También se incluyen videos cortos y de formato largo, mensajes de audio para radio y plataformas digitales, así como materiales gráficos para difusión.

Alertó que el gusano barrenador es "una plaga altamente destructiva que representa una amenaza grave para la ganadería, los medios de vida rurales, la seguridad alimentaria y el comercio agropecuario".

"Su reaparición en algunas regiones de México subraya la importancia de la detección temprana, la prevención y la notificación oportuna para proteger la salud animal y los sistemas productivos de ambos países", dijo.

Lee también Monreal ordena a sus diputados respaldo "obligatorio" a reforma electoral

La representación diplomática estadounidense indicó que la campaña conjunta refleja la colaboración de largo plazo entre los gobiernos de México y Estados Unidos para enfrentar desafíos compartidos en materia de sanidad agropecuaria, mediante acciones coordinadas y basadas en la ciencia.

La campaña contempla cómo identificar infestaciones, medidas de prevención para reducir riesgos y la importancia de reportar casos de manera inmediata a las autoridades sanitarias, así como el tratamiento adecuado de animales afectados.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr