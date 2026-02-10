Más Información

Privan de la libertad a seis personas en carretera de Sinaloa; una mujer fue liberada y abandonada con lesiones

Privan de la libertad a seis personas en carretera de Sinaloa; una mujer fue liberada y abandonada con lesiones

Suman 28 muertes por sarampión en el país; CDMX reporta primer deceso

Suman 28 muertes por sarampión en el país; CDMX reporta primer deceso

“Fueron confundidos” con grupo antagónico: Harfuch sobre mineros secuestrados en Sinaloa

“Fueron confundidos” con grupo antagónico: Harfuch sobre mineros secuestrados en Sinaloa

Explota ducto de Pemex en Oaxaca; reportan tres muertos y seis lesionados

Explota ducto de Pemex en Oaxaca; reportan tres muertos y seis lesionados

Donovan Carrillo clasifica a la final del Patinaje Artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno

Donovan Carrillo clasifica a la final del Patinaje Artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno

Aplazan de nuevo audiencia de Ovidio Guzmán, líder de "Los Chapitos", en Estados Unidos; será hasta finales de julio

Aplazan de nuevo audiencia de Ovidio Guzmán, líder de "Los Chapitos", en Estados Unidos; será hasta finales de julio

Mérida, Yucatán.- La Secretaría de Salud federal confirmó un repunte en los contagios humanos de , conocido como miasis.

Con estos nuevos datos se eleva a 26, la cifra total de personas afectadas por el gusano barrenador en la Península de Yucatán.

De estos casos, Yucatán es el estado más afectado, pues se reportan , seguida por Quintana Roo con 6 y Campeche con 4, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias del estado.

En el reporte más reciente, se notificaron dos nuevos casos en Yucatán; el primero corresponde a una mujer de 70 años en Izamal, quien padece diabetes e hipertensión y presenta la infestación (miasis) en la zona de cabeza y cuello.

Lee también

El segundo caso es el de una mujer de 87 años en Mérida, quien se encuentra hospitalizada tras detectarse larvas en un ojo, complicación agravada por un tumor preexistente.

Mérida lidera la lista con cuatro contagios, seguida por Motul e Izamal con dos cada uno; los ocho restantes se encuentran distribuidos en Progreso, Buctzotz, Ticul y Maxcanú.

A nivel nacional, la situación es crítica con 141 casos, siendo Chiapas el estado con mayor incidencia, acumulando 103 expedientes.

Lee también

Hay que señalar que la mosca Cochliomyia hominivorax busca heridas abiertas o cavidades naturales (ojos, boca, nariz) para depositar sus huevos.

A diferencia de otros parásitos, estas larvas se alimentan de tejido vivo y avanzan hacia el interior del cuerpo, no sobre la piel.

La SSA recomienda reforzar la higiene personal, mantener cualquier herida perfectamente cubierta y, en caso de detectar , depositarlas en un recipiente con tapa para evitar que completen su ciclo reproductivo en la tierra y continúen propagando la plaga en la región.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]