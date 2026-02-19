El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, advirtió la posibilidad de que la reforma electoral derive en un “desacuerdo legislativo temporal” con las diputadas y diputados del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En reunión privada que se convocó de manera “extraordinaria”, Monreal Ávila, pidió a las diputadas y diputados guindas, el respaldo total y “obligatorio” a la reforma presidencial en materia electoral, aunque reconoció que por el contenido “será difícil su acompañamiento” por parte de los partidos aliados.

“La semana próxima se presentará la iniciativa de reforma electoral; intentaremos lograr consensos con los aliados del Partido Verde y del Partido del Trabajo, pero, por el contenido, será difícil su acompañamiento. De ser el caso, se tratará de un desacuerdo legislativo temporal, que no pondrá en riesgo la alianza política rumbo al 2027 y al 2030”, declaró al interior del salón Aurora de la Cámara de Diputados.

Ricardo Monreal sostuvo que por lo que respecta a Morena, toda la bancada votará a favor de la reforma electoral por acuerdo unánime.

“Debemos acordar que respaldaremos la iniciativa de la Presidenta Sheinbaum; ella ha sido consecuente y seguramente ratificará su convicción de reducir el costo de las campañas políticas, abaratar o reducir el costo de la organización electoral, e incluso disminuir el número de plurinominales. Si así lo plantea ella, lo vamos a respaldar”, indicó.

Agregó que “seguramente” también se va a integrar el tema de la fiscalización para que no se filtren dineros ilícitos proveniente de actividades ilícitas en las campañas, así como privilegiar la participación ciudadana e introducir una nueva fórmula para elegir diputadas y diputados migrantes.

El encuentro privado inició en punto de las 10:00 horas, y derivado de la importancia, se pidió sacar a todos los asesores a fin de que no se filtrara ninguna información.

Molesta a Monreal asistencia de solo 93 legisladores de 253

Ricardo Monreal se manifestó molesto, porque a pesar de que convocó a toda la bancada, 253 congresista, llegaron a la reunión solo 93… Sin embargo, durante el acto varios fueron llegando, y se concluyó con 169 asistentes.

El también Presidente de la Junta de Coordinación Política, explicó que la última versión de la reforma electoral, le será presentada el próximo lunes 23 de febrero en punto de las 19:00 horas en Palacio Nacional.

Dijo que el respaldo a la iniciativa presidencial será “obligatorio”: “Por nuestra parte, nosotras y nosotros, debemos acordar aquí, obligatorio para todos, respaldar la iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum”, dijo en medio de aplausos de las y los asistentes.

Al término del encuentro, Ricardo Monreal pidió incluso el “voto” de las y los congresistas de Morena, para asegurar que haya quedado claro que habrá respaldo unánime.

“Pero yo necesito su voto, que sea el primer acuerdo de esta plenaria del grupo parlamentario de Morena, necesito su voto para que no haya ninguna duda. Que levante la mano quien esté de acuerdo”. Todas y todos levantaron la mano, y concluyeron con un “es un honor, estar con Claudia hoy”, “es un honor, estar con Claudia hoy”.

