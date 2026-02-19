“Vamos a esperar”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo después de que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reconoció que aún no hay acuerdos con el Partido del Trabajo y con el Partido Verde sobre la reforma electoral.

Pidió no adelantarse de cara a la presentación de la reforma la próxima semana, antes de que termine febrero.

Monreal Ávila explicó que es muy probable que “por congruencia” la Presidenta envíe la reforma como la planteó desde un principio, incluida la reducción de plurinominales.

“Conociendo a la Presidenta, que tiene la facultad de presentar iniciativas y que ella ha sido consecuente, pues probablemente presente una iniciativa que ella considere conveniente y nosotros tenemos que revisarla, y para mí será muy difícil buscar los acuerdos para la mayoría calificada, pero Morena la va a respaldar en todo”, declaró.

El legislador reconoció que si en comisiones la reforma no se modifica será muy difícil que pase en el pleno.

Apenas el martes, la Presidenta recordó que el fin de la reforma es disminuir el financiamiento de los partidos políticos y los costos de las elecciones, “y todo lo que tiene que ver con los organismos electorales y sus representaciones, que disminuyan los costos porque México tiene las elecciones más caras del mundo”.

También, que las listas de plurinominales no sean elegidas por las cúpulas de los partidos, “y sean los propios partidos quienes elijan, sino que en todo caso la representación proporcional sea elegida también por las personas”.