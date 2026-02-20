Luego de que este viernes la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) informara oficialmente su decisión negativa en la adquisición del 51% del capital del procesador Prosa por parte de Visa International, argumentando impacto en los usuarios de servicios financieros, la firma global de pagos dijo estar decepcionada con el fallo de la autoridad mexicana.

“Visa está decepcionada con la decisión de la CNA. Creemos firmemente que la combinación de Visa y Prosa potenciaría significativamente la competencia en el mercado y modernizaría los pagos en México, permitiendo que consumidores, empresas e instituciones financieras se beneficien de experiencias de pago digital más innovadoras y seguras”, dijo Visa en un comunicado.

La firma internacional dijo que, como empresa global de pagos, impulsa la innovación que acelera el progreso en todo el ecosistema, y sigue comprometido con llevar estos avances a México.

“Estamos revisando cuidadosamente la resolución de la CNA y evaluaremos todas las opciones disponibles”, dijo Visa.

Cabe recordar que en diciembre de 2023, Visa dio a conocer un acuerdo definitivo para adquirir una participación mayoritaria en Prosa, uno de los principales procesadores de pagos en México, para acelerar la adopción de pagos digitales.

“Conforme al acuerdo, Prosa continuará operando como una empresa independiente con su propia infraestructura tecnológica, mientras que Visa buscará expandir la oferta de productos de Prosa con nuevas soluciones digitales, así como compartir su experiencia y conocimientos gestionando una red global y un conjunto de capacidades tecnológicas”, dijo entonces Visa.

Prosa es propiedad de bancos como Banorte, Santander, HSBC y Scotiabank, y opera más de 60% de las transacciones de pago electrónicas en México.

Cabe recordar que en 2020, la entonces Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) emitió un dictamen preliminar en el que determinó que no existen condiciones de competencia en la red de pagos con tarjeta en México, ante lo cual sugirió que los bancos propietarios vendieran 51% tanto de Prosa como del procesador de pagos relevante en México., E-Global, que pertenece a BBVA y Banamex.

Sin embargo, este viernes, la CNA argumentó que dicha operación implicaría efectos nocivos sobre el sistema financiero mexicano, ya que eliminaría un competidor directo, pues Visa ofrece su propio servicio de procesamiento de pagos y es considerada un actor con alto potencial disruptivo dentro del mercado.

“Visa ya ofrece su propio servicio de procesamiento de pagos, siendo un competidor con gran potencial disruptivo. La operación implicaba que Visa comprara a uno de sus más grandes competidores en lugar de competir”, argumentó la autoridad antimonopolio en el país.

