Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) inauguró una serie de herramientas tecnológicas diseñadas para transformar la experiencia de viaje de los pasajeros y optimizar la operación aeroportuaria en la Terminal A del Aeropuerto Internacional de Monterrey.

OMA implementó un sistema de automatización de documentación de equipaje, obtención y revisión de pases de abordar, y habilitó trámites migratorios con tecnología biométrica en la Terminal A como parte de su plan de inversión por 16 mil millones de pesos para la expansión y modernización del Aeropuerto de Monterrey.

Estas soluciones representan un paso estratégico hacia la modernización de los servicios aeroportuarios, especialmente en preparación para la demanda creciente que se espera en junio con motivo de la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026.

Lee también México enfrenta mayor demanda aérea: especialistas urgen coordinación entre AICM, AIFA y Toluca

El nuevo sistema de auto-documentación permite imprimir el pase de abordar y registrar el equipaje de manera autónoma, ofreciendo mayor control y reduciendo tiempos de espera.

Las puertas automáticas cuentan con tecnología para la lectura eficiente del pase de abordar antes de los puntos de seguridad, agilizando el flujo de pasajeros dentro de la terminal.

Mientras que los filtros migratorios de autoservicio permiten realizar trámites internacionales aprovechando la tecnología biométrica, ofreciendo un paso fronterizo más rápido, seguro y sin contacto.

Lee también AICM, el tercer aeropuerto más puntual del mundo en 2025

Ricardo Dueñas, director general de OMA, aseguró que "la implementación de estas nuevas tecnologías representa un paso estratégico para transformar la experiencia del pasajero con mayor eficiencia y comodidad, preparándonos eficazmente para la demanda que traerá el Mundial en junio y consolidando nuestro liderazgo en innovación aeroportuaria".

Estas iniciativas, agregó, son una respuesta proactiva para atender la demanda del tráfico aéreo prevista para el próximo Mundial, garantizando que cada pasajero disfrute de un servicio excepcional.

Adicionalmente, forman parte de una estrategia de innovación constante de Vinci Airports que combina tecnología de vanguardia con un compromiso hacia la sostenibilidad.

Lee también Anuncian inversión de 2 mil 881 mdp para ampliación del Aeropuerto de Guanajuato; va por mayor conectividad

En el evento para presentar estas tecnologías, estuvieron presentes el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda; la secretaria de Turismo, Maricarmen Martínez; el titular del Instituto Nacional de Migración, Jorge Alejandro Palau Hernández; el alcalde de Guadalupe, Héctor García; el director general de OMA, Ricardo Dueñas, entre otros invitados especiales.

"Agradecer a OMA y a todas las autoridades que nos han ayudado a cumplir la meta de la Copa del Mundo 2026. Estamos esperando que el primero de junio, dos semanas antes de que llegue el primer juego a Monterrey, esté terminado el viaducto y esté todo listo para recibir a los extranjeros y por supuesto a los locales”, dijo Samuel García.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc