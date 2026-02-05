En el servicio de transporte ferroviario de carga del país existen tres barreras que frenan la competencia y la libre concurrencia, de acuerdo con el fallo preliminar de la Autoridad Investigadora de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA).

La investigación se inició porque el organismo asegura que al no entrar mayor competencia en el mercado de ferrocarriles de carga pueden aumentar los precios por dicho servicio.

Tras más de dos años de investigaciones, la Comisión informó que esas barreras “generan restricciones al funcionamiento eficiente de dichos mercados...”, por lo que la autoridad procederá a recibir todos aquellos argumentos, pruebas y manifestaciones de los agentes económicos o empresas interesadas en el tema.

Lee también En México, cada dos días reportan un descarrilamiento de tren

Una vez que se analice toda la evidencia, el pleno de la Comisión Nacional Antimonopolio emitirá una resolución final para mejorar las condiciones del mercado.

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) se explicó que la Autoridad Investigadora propuso “medidas correctivas para eliminar dichas barreras”, en un sector en el que participan empresas como Grupo México (Ferromex y Ferrosur) y Canadian Pacific Kansas City.

Esta investigación la realizó la CNA porque “el transporte público ferroviario de carga es un eslabón fundamental en las cadenas de producción de México”.

Lee también Descarrila en Nogales tren con carga de jarabe de maíz: no se registraron personas heridas

En un comunicado la Comisión dijo que este servicio “mueven grandes volúmenes de insumos y productos a largas distancias —alimentos, combustibles, materiales de construcción, vehículos y bienes de consumo— lo que impacta directamente en los costos de producción y, por ende, en los precios finales que pagan las familias mexicanas”.

El inicio de esta investigación se informó el 10 de enero de 2024 en el Diario Oficial de la Federación y fue la extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) la que arrancó ese análisis, el cual retomó la ahora CNA.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc