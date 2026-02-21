La economía de Estados Unidos, la más grande del mundo, marchó a mayor velocidad que la mexicana por segundo año consecutivo.

El principal socio comercial de México se expandió 2.2% durante 2025, después de avanzar 2.8% en 2024, indica la primera revisión del Producto Interno Bruto (PIB) que presentó ayer el Departamento de Comercio de la Unión Americana.

Ambos resultados superan el crecimiento de 0.7% que tuvo la economía mexicana en 2025 y el avance de 1.4% en 2024, según estimaciones del Inegi.

A lo largo del año pasado, Estados Unidos mostró resiliencia a pesar de la política comercial del presidente Donald Trump, destacaron analistas de Banorte.

Lee también México, no sólo vecino de EU, es su proveedor más importante

Señalaron que el menor ritmo de los últimos meses de 2025 se debió al cierre de gobierno más largo de la historia estadounidense.

Prevén que el PIB se acelere 2.4% durante 2026, apoyado por un consumo sólido y una aceleración de la inversión.

Ante la reapertura de las actividades del gobierno, estiman un fuerte incremento del gasto público en los primeros meses de 2026.

El director global de Multiactivos en Janus Henderson, Adam Hetts, también prevé un rebote de la economía estadounidense durante este año y coincidió en que el cierre del gobierno fue un factor importante que deprimió el crecimiento a finales de 2025.

“La reapertura del gobierno servirá como mecanismo de recuperación para el PIB del primer trimestre. Al observar varios trimestres, el cierre prolongado es uno de los muchos obstáculos que la economía estadounidense ha logrado superar para mantener una tendencia sólida a mediano plazo”, comentó Hetts.

Lee también Trump excluye a productos bajo el T-MEC de nuevo arancel

“De todos esos obstáculos, quizá la naturaleza de recuperación sin empleo del crecimiento sea la que aporta mayor fragilidad, aunque los datos de empleo de enero rompieron esa tendencia”, dijo.

Al igual que Banorte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) anticipa que el PIB de la Unión Americana se expanda 2.4% este año, mientras que anticipa un avance de 1.5% para México.

La organización prevé que la economía estadounidense alcance un valor de 31.8 billones de dólares en 2026, tras cerrar el año pasado en 30.6 billones, 16 veces más grande que México.