El fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en donde asegura que los aranceles por el fentanilo que impuso el presidente de ese país, Donald Trump, son ilegales, solo elimina el gravamen de 25% a los productos de exportación mexicanos que incumplen las reglas del T-MEC, pero mantienen los que se impusieron bajo la ley 232, de acuerdo con especialistas.

Jorge Molina, excoordinador del llamado Cuarto de Junto durante las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC); Eugenio Salinas, especialista en comercio exterior y exnegociador del otrora Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y Macarena Hernández, directora general del Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne), coinciden en que se seguirán cobrando los aranceles por la ley 232 o por razones de seguridad nacional. Los tres fueron consultados por EL UNIVERSAL.

Eso significa que se mantiene el 25% de arancel para productos del acero, aluminio, autopartes, automóviles, electrodomésticos, cocinas, muebles, entre otros.

Lee también Empresas piden indemnizaciones por los aranceles de Trump; devoluciones "servirán como un impulso económico", afirman

La resolución del Poder Judicial estadounidense también implica que la Casa Blanca tendrá que devolver a los importadores americanos los 158 mil 700 millones de dólares que recabó por el impuesto que cobró desde marzo del 2025 a enero del 2026 bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA en inglés) o por fentanilo, dijo Molina.

Explicó que para Trump “es obviamente un golpe fuertísimo a uno de sus principales elementos de política exterior, no solamente económica, sino también diplomática, porque estuvo utilizando los aranceles IEEPA como medio de presión política. Por ejemplo, en el caso de Brasil, cuando les aumentó aranceles por el caso del juicio político a Bolsonaro, a la India por comprarle petróleo a Rusia, etcétera, etcétera”.

Fallo de la Corte de EU sobre aranceles ayudará en negociación del T-MEC, consideran

Añadió que “esto elimina la posibilidad de que Trump siga amenazando con aplicar con aranceles de un día para otro... porque de ahora en adelante la decisión de la Suprema Corte implica que para poder aplicar aranceles va a tener que seguir ciertos procedimientos, ya sea de la sección 232, de la Ley de Comercio o de algunas otras que lo permiten, y todas ellas requieren el que previamente el Departamento de Comercio haga una evaluación que puede llevar de 3 a 5 meses”.

Lee también Corte anula aranceles de Trump y estos son los alcances; ¿Qué gravámenes quedan sin efectos?

Sin embargo, dijo que con ese fallo “no se acaban las posibilidades de aplicar aranceles, pero le va a costar más tiempo. En el caso de México y Canadá nos ayuda muchísimo para la negociación del T-MEC porque entonces el famoso arancel por fentanilo se va a tener que eliminar”.

Dijo que Trump deberá de reembolsar a los importadores estadounidenses el pago del arancel que asciende a 158 mil 700 millones de dólares.

Por otra parte, Salinas dijo que "es una gran noticia, en el sentido y en la palabra de que había que poner un 'hasta aquí'" al presidente estadounidense que en su opinión "se ha brincado las trancas" y ha impactado a todo el sistema institucional del comercio exterior, empezando por la propia Organización Mundial del Comercio (OMC).

Aseguró que, "en primer lugar, hay una clara señal de que tenemos que volver al sistema de instituciones; el segundo punto, es que manda también una señal dentro de Estados Unidos, en la parte institucional, el otro tema es que México tenía una ventaja competitiva frente a otros países por la aplicación arancelaria".

Agregó que otro punto a considerar es la revisión del T-MEC donde el fallo de la Corte Suprema sienta un precedente para recabar “los argumentos suficientes para que lo que se está revisando no tengamos necesidad de llevarlo a los respectivos congresos, sino que sean como debiera ser una revisión con ajustes menores, para que no hayan necesidad de una de reapertura”.

Lee también Trump anuncia nuevo arancel global del 10% tras revés de Corte Suprema; "tenemos excelentes alternativas", afirma

La directora general del Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne), Macarena Hernández, dijo que la decisión es “como un respiro” saber que se avanza en el tema del cumplimiento de la legalidad y las reglas internacionales, añadió que necesitamos tener reglas claras.

Comentó que esto beneficia al darle “orden y la legalidad” a las decisiones, además de que va en pro del cumplimiento de las reglas.

En un mensaje por redes sociales, la directora de análisis económico financiero de Grupo Financiero Base, Gabriela Siller, dijo que “es posible que México haya quedado peor. Con IEEPA estaba libre de arancelo lo que cumplía con el T-MEC".

Resolución sobre aranceles de Trump sienta un precedente: Concanaco

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) dijo que la resolución emitida por la Corte Suprema de Estados Unidos sienta un “precedente y reafirma un principio esencial para la economía real: la política comercial funciona mejor cuando se conduce con certidumbre jurídica, proporcionalidad y reglas claras, porque eso protege el empleo, sostiene el abasto y da estabilidad a quienes producen, mueven y venden”.

Agregó que los importadores, exportadores, operadores logísticos y empresas son quienes “enfrentan de manera directa el impacto de cualquier ajuste en costos, tiempos, inventarios, cumplimiento y precios al consumidor”.

Dijo que la política arancelaria estadounidense genera inquietudes vinculadas a la incertidumbre regulatoria, aumenta costos operativos y de cumplimiento, así como afectaciones en tiempos y carga administrativa asociadas a trámites y autorizaciones que inciden directamente en la continuidad operativa, especialmente para los pequeños negocios.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc