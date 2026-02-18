A 25 años de su entrada y aún sin fecha para su firma, México y la Unión Europea van por nuevo Acuerdo Global Modernizado que implica menos obstáculos para el comercio y la inversión, mayor cercanía, más exportaciones de nuestro país, empleo, ampliación para las PyMEs y mayor cooperación aduanera, entre otros beneficios.

Durante la presentación del análisis “La modernización del Acuerdo Global México-Unión Europea: relevancia estratégica, beneficios, desafíos y acciones para México”, José Octavio Trip Villanueva, director general para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, destacó el Acuerdo como factor de diversificación económica, política y cooperación en la coyuntura actual.

Francisco Andre embajador de la Unión Europea en México durante el evento "La modernización del Acuerdo Global México- Unión Europea: Relevancia estratégica, beneficios y acciones para México". Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

“Es un factor de certidumbre”, dijo al destacar la relación exitosa entre ambas partes, de beneficios compartidos y que “no está diseñada contra nadie”, sino para que siga beneficiando a México y la Unión Europea.

Francisco André, embajador de la Unión Europea en México, indicó que el Acuerdo “lo vamos a firmar pronto” y traerá más facilidad en inversiones: “Queremos tener una autopista para la inversión, entre importaciones y exportaciones”.

Resaltó que tiene en cuenta “la nueva realidad global” y la protección de las inversiones compartidas.

Jose Octavio Tripp durante el evento "La modernización del Acuerdo Global México- Unión Europea: Relevancia estratégica, beneficios y acciones para México". Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

Apuntó que se identificaron distintas áreas con beneficios inmediatos como el sector agroalimentario. “Desde el primer día que entre en vigor el Acuerdo, 99% de las líneas arancelarias que todavía existen, se van a eliminar”.

“Llegará en el momento que es de suma importancia para el mundo, queremos seguir trabajando en conjunto (....). Este acuerdo va a funcionar”, dijo.

Héctor Cárdenas, presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi), señaló que es una apuesta estratégica muy importante de ambas partes, además que ampliará las oportunidades para el desarrollo económico de nuestro país, en un contexto en el que Europa busca la diversificación de sus relaciones.

También indicaron que se buscará iniciar una campaña de difusión para el involucramiento de las empresas en el Acuerdo.

Durante la presentación del análisis se destacó que la relación México-UE dejó de ser lineal y se volvió “más compleja” ante nuevas variables económicas y geopolíticas, así como con actores como el mandatario estadounidense Donald Trump.

Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró que este acuerdo beneficiará a nuestro país: Sí tiene una reducción de aranceles en varios productos, beneficia mucho a México para la exportación de productos a Europa, tanto desde productos agropecuarios, como manufactura. Entonces es muy benéfico para México”.

