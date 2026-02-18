Delphine Borione, embajadora de Francia en México, entregó las insignias de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras a Cuauhtémoc Cárdenas Batel, por su contribución en los lazos binacionales en el ámbito cinematográfico.

El reconocimiento fue entregado en nombre del Ministerio de Cultura de Francia, con el cual, se destaca el trabajo del actual vicepresidente del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

Ministerio Cultural de Francia distingue trayectoria de Cuauhtémoc Cárdenas Bate. Foto: @DBorione

A través de su cuenta de X, la embajadora expresó que se alegraba de distinguir a un promotor del cine contemporáneo mexicano e internacional y describió a Cárdenas Batel como un "actor clave de la cooperación cinematográfica".

Desde la fundación del FICM en 2003, Cuauhtémoc ha impulsado la difusión del cine francés a través de homenajes a sus cineastas como el de Juliette Binoche en 2025 y de colaboraciones en proyectos como la Semana de la Crítica del Festival de Cannes. Acciones que han ayudado ha fortalecer los lazos de ambos países en la industria cinematográfica.

