Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió este domingo con actores y actrices como Salma Hayek, este lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se otorga un estímulo fiscal a la producción cinematográfica y audiovisual.

Entre las consideraciones destaca que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo considera conveniente otorgar un estímulo fiscal a las personas físicas y morales residentes en México, y a los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país dedicados a la producción cinematográfica o audiovisual, así como a los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en territorio nacional que realicen actividades a través de una productora mexicana.

El estímulo fiscal consiste en un crédito fiscal de hasta el 30% del costo total del proyecto o proceso de producción cinematográfica o audiovisual realizado en territorio nacional, sin que en ningún caso exceda de 40 millones de pesos por proyecto o proceso y por sujeto beneficiado, el cual puede ser transferido a título oneroso al 100% a proveedores nacionales directamente relacionados con la producción a efecto de incentivar la cadena de proveeduría, sin que en ningún caso los gastos indirectos que se efectúen con dichos proveedores, excedan del 30% del monto total de dicho crédito fiscal.

O bien, podrá ser transferido a título oneroso a contribuyentes del ISR, que no sean parte de la cadena de proveeduría. De existir remanente o no haber sido transferido, podrá ser aplicado por el propio contribuyente contra su ISR causado en el ejercicio o en pagos provisionales.

“Con el objeto de que el estímulo fiscal sea aplicado directamente por las productoras que son contribuyentes en el país, se limita el monto del crédito fiscal transferido a título oneroso, estableciendo como medida de control que solo pueda aplicarse y transferirse de manera onerosa el 85% de su valor”, se indica.

El decreto establece el proyecto o proceso de producción cinematográfica o audiovisual cuente con al menos el 70% de proveeduría nacional.

De cuerdo con la tabla, para “proyecto de producción de largometraje narrativo o de animación y por capítulo de serie narrativa o de animación”, al menos 40 millones de pesos; para proyecto de producción de largometraje documental o serie documental, al menos 20 millones de pesos; y para procesos de animación, efectos visuales y postproducción de un proyecto de producción cinematográfico o audiovisual, al menos 5 millones de pesos por proceso.

Además se crea un Comité Técnico para la aplicación del estímulo fiscal al que se refiere el decreto. Dicho comité estará integrado por una persona representante del Instituto Mexicano de Cinematografía, quien contará con derecho a voz y voto; una de la Secretaría de Cultura, quien sólo tendrá voz sin derecho a voto; y una de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien presidirá el comité y tendrá derecho de voz y voto de calidad.

