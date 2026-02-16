La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) hizo un llamado a “amar a los no amados” para conservar a las lechuzas y desmontar los mitos de quienes llaman “brujas” a estos animales de vital importancia para el equilibrio ecológico.

En su portal, la autoridad ambiental señaló que esta especie ha sido víctima desde tiempos inmemorables de leyendas debido a su vuelo, que ha despertado la imaginación y el miedo colectivo de algunos sectores de la población.

“Mientras algunas especies representan el amor de nuestros seres queridos como el colibrí garganta azul (Lampornis Clemenciae) otras cargan el peso de ser las no amadas”, lamentó.

La lechuza común americana (Tyto furcata), agregó, es una de las especies que corren un riesgo enorme al ser vistas don miedo, esto debido a los incontables relatos que fomentan el odio y firman su condena de muerte.

Su vuelo silencioso y su capacidad de girar la cabeza casi por completo alimentaron la idea de que no era un animal, sino una bruja transformada, entre otros factores como su canto estridente y agudo, distinto al de otras aves.

“A ello se suma su mirada penetrante y los mecanismos que utiliza para ahuyentar a sus depredadores. Estas características, cargadas de simbolismo y temor, han provocado que esta lechuza sea estigmatizada”, condenó.

Lechuza de campanario (Tyto alba) en el Molino de Flores de Netzahualcóyotl. Foto: Conanp

La lechuza es “una de las mejores aliadas de la humanidad”

La Conanp desmontó estos relatos trágicos alrededor de esta ave que erróneamente llaman “bruja”, ya que explicó que esta especie en realidad es “una de las mejores alidadas de la humanidad” por su papel importante en el equilibrio ecológico.

Esta ave, detalló, beneficia en el sistema agrícola ya que protege las cosechas al eliminar ratas y ratones; además, reduce la transmisión de enfermedades zoonóticas (aquellas que se transmiten por contacto entre personas y animales silvestres) y mantiene el equilibrio poblacional de pequeños mamíferos.

Su presencia, por tanto, es un indicador de buena salud del ecosistema, pues es apto para que subsista debido a que hay una suficiente diversidad de presas y depredadores.

“No hay magia negra en sus alas, que sus vuelos no son portadores de noticias horribles, sino una ingeniería biológica perfecta. No son brujas disfrazadas, son guardianas silenciosas de la vida”, mencionó.

La Conanp hizo una invitación a dejar de ver el paisaje nocturno como un espacio paranormal o un lugar terrorífico, para convertirlo en un espacio de calma y de equilibrio ecológico. “Cuidar de las lechuzas no es un “acto místico”, sino un acto de inteligencia”, concluyó.

