La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló en sesión de este miércoles que el incremento anual de las rentas de casa habitación en la Ciudad de México no debe superar la inflación del año anterior.

El proyecto de amparo en revisión 546/2025, bajo la ponencia del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, reconoció la constitucionalidad del artículo 2448 D del Código Civil de la Ciudad de México, el cual fija un límite al incremento anual de las rentas de casa habitación.

En sesión del Pleno, Aguilar Ortiz afirmó que el fin constitucional es legítimo, en tanto que busca asegurar la accesibilidad a la vivienda en arrendamiento y evitar aumentos desproporcionados que generen desplazamiento residencial por la gentrificación.

“La medida responde a un objetivo de justicia social, pues parte del reconocimiento que el acceso a la vivienda no puede quedar exclusivamente sujeto a dinámicas de mercado que, en contextos de alta presión inmobiliaria, generan expulsión y profundizan desigualdades urbanas”, dijo.

Hugo Aguilar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: Especial

Defendió que la medida es idónea, porque el tope legal al incremento de la renta busca prevenir fenómenos de gentrificación y desplazamiento residencial, al inhibir incrementos abruptos.

El ministro presidente señaló que la medida es proporcional porque el límite al incremento anual no elimina la libertad contractual y las partes conservan plena autonomía para pactar el monto inicial de renta conforme al valor que estimen adecuado “en función de la ubicación y características del inmueble”.

Por eso, propuso fallar en contra de una empresa de arrendamiento de bienes que promovió un juicio de amparo en contra de las disposiciones, al presuntamente limitar sus derechos a la libertad contractual y a la privacidad.

Tras la sesión del Pleno, la ministra Lenia Batres Guadarrama explicó su voto a favor el proyecto, por considerar que garantiza el acceso a la vivienda, derecho humano protegido por la Constitución “que se ve amenazado por la falta de control en los costos”.

La autoproclamada “ministra del Pueblo” destacó que en las últimas dos décadas, el costo del suelo en la Ciudad de México ha incrementado en 800%.

“Por ello, la fijación establecida en el referido precepto asegura una ganancia justa para los propietarios de vivienda en renta y, al mismo tiempo, a quienes que vivir en inmuebles de alquiler”, concluyó.

em/bmc