La Cámara de Diputados recibió una iniciativa para reformar el Código Fiscal, a fin de establecer una Zona Estratégica Fronteriza Insular que otorgue a las islas de Quintana Roo, la aplicación de una tasa reducida del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del 8%, en lugar del 16%, entre otras medidas fiscales.

Se trata de una propuesta de la diputada federal Marybel Villegas Canché, quien explicó que las islas de Quintana Roo se enfrentan a mayores costos logísticos derivados de su condición geográfica, lo que ha llevado a que lugares como Cozumel, Isla Mujeres y Holbox, tengan sobrecostos que oscilan entre un 20% y 40% más, respecto del resto del territorio, es decir, que tanto servicios como productos, son más costosos para sus habitantes.

“México cuenta con fronteras terrestres y marítimas cuya dinámica económica incide directamente en el desarrollo regional y en la competitividad nacional. No obstante, el diseño histórico de los estímulos fiscales fronterizos ha privilegiado principalmente la continuidad territorial del macizo continental y dejado de lado las islas”, refirió la legisladora.

La iniciativa de Ley adiciona un artículo 39 Bis al Código Fiscal de la Federación en materia de Zona Estratégica Fronteriza Insular, pues la legislación actual no contempla una categoría específica que reconozca a municipios insulares ubicados en entidades federativas con frontera internacional y con vocación económica estratégica.

“El desarrollo del país exige un federalismo fiscal moderno, capaz de adaptarse a realidades territoriales diferenciadas. El régimen vigente de estímulos fiscales para regiones fronterizas ha tenido aplicación relevante en el norte del país. Sin embargo, la frontera sur presenta características económicas particulares que requieren atención específica”, sostuvo.

La legisladora detalló que la incorporación de la figura de Zona Estratégica Fronteriza Insular permitirá reducir asimetrías competitivas en la frontera sur, e incentivar inversión y reinversión productiva, además de ampliar la formalidad económica y fortalecer la base gravable a través del dinamismo regional, y principalmente, consolidar la soberanía económica en territorios estratégicos de frontera.

De aprobarse, las islas tendrían la aplicación de una tasa reducida del Impuesto al Valor Agregado del 8%, en lugar del 16% general y estímulos en materia del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicables a combustibles en regiones fronterizas.

“La ausencia de estos instrumentos coloca a los municipios insulares en una condición de desventaja frente a otras zonas fronterizas que sí gozan de dichos beneficios, pese a enfrentar costos logísticos y operativos estructuralmente más elevados derivados de su condición insular”.

