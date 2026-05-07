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El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos bloqueó este jueves la imposición de un arancel global de 10% a la mayoría de las importaciones, al considerar que el presidente Donald Trump invocó "de forma incorrecta" una ley comercial de hace décadas para aplicar estos gravámenes.
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El tribunal determinó que Trump utilizó de manera indebida una legislación comercial antigua al imponer los aranceles el pasado febrero, poco después de que otro paquete de medidas similares fuera anulado por la Corte Suprema.
Trump da plazo hasta el 4 de julio a Von der Leyen para cumplir acuerdo comercial; si no, "sus aranceles se dispararán"
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