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Un ordenó la puesta en libertad inmediata de los padres de un adolescente de Chicago con cáncer terminal para que puedan reunirse con él en México.

La historia de Kevin comenzó durante la Navidad pasada, cuando viajó de Durango a para visitar a su hermano Jovany y otros familiares. A los pocos días se sintió mal y los médicos, tras descartar varias enfermedades, le diagnosticaron cáncer avanzado de colon en estado terminal.

Al saber que estaría viviendo sus últimos días, Kevin abordó un vuelo de regreso a México para despedirse de sus padres.

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Sin embargo, cuando Norma e Isidoro González se enteraron de que su hijo estaba enfermo, intentaron cruzar ilegalmente la frontera, sabiendo que como ya habían sido deportados en 2011, no lograrían visa humanitaria o de turista para ingresar a Estados Unidos.

Los padres no tuvieron suerte. Al cruzar, fueron detenidos en Douglas, Arizona. Desde el 14 de abril permanecen detenidos en el Centro Correccional de Florence, Arizona.

La familia ha peleado para que la dejen reunirse con Kevin, quien se encuentra en la casa de su abuela Virginia, en Durango.

El tratamiento ya no es una opción para él. “El cáncer invadió su estómago y pulmones. No duerme. No come”.

El caso movilizó a las autoridades de ambos lados de la frontera.

"Al dolor físico se suma la angustia emocional por la ausencia de sus padres y la impotencia de no estar con ellos", dijo Virginia a medios locales.

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Ante esta situación, el juez ordenó que los padres sean liberados de custodia y transferidos a Nogales, con la esperanza de que puedan reunirse con su hijo, informó la cadena estadounidense NBC News.

El derecho a una despedida

Hasta ahora el único contacto con Kevin lo tuvo su madre, que logró hablar con él a través de una videollamada desde el centro de detención.

“Me alivia escuchar que los padres de González se reunirán en México con él pronto. La crueldad de las políticas migratorias de Trump no tienen fronteras. Kevin merece ver a sus padres una vez más”, publicó en X el congresista Chuy García.

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