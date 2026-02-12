Más Información

EU se hace bolas por cierre aéreo

EU se hace bolas por cierre aéreo

Tesorero del exalcalde de Tequila declaró ingresos por 34 millones de pesos

Tesorero del exalcalde de Tequila declaró ingresos por 34 millones de pesos

Ramírez Cuevas niega dichos sobre huachicol fiscal y descarta "guerra civil" en Morena; exige pruebas a Julio Scherer

Ramírez Cuevas niega dichos sobre huachicol fiscal y descarta "guerra civil" en Morena; exige pruebas a Julio Scherer

Vacunan de madrugada contra el sarampión; “escuchamos que los contagios han subido y da miedo

Vacunan de madrugada contra el sarampión; “escuchamos que los contagios han subido y da miedo

Claves de la nueva reforma laboral paulatina de 40 horas; ¿patrones podrán descontarte salario?, aquí te contamos

Claves de la nueva reforma laboral paulatina de 40 horas; ¿patrones podrán descontarte salario?, aquí te contamos

Extitular de Anticorrupción acusa omisiones en la Auditoría Superior; afirma que dejaron al crimen organizado filtrarse en México

Extitular de Anticorrupción acusa omisiones en la Auditoría Superior; afirma que dejaron al crimen organizado filtrarse en México

México, al igual que Colombia y Centroamérica, son más vulnerables a las medidas unilaterales de Estados Unidos, alertó el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF por sus siglas en inglés).

Sin embargo, abren un espacio para reconstruir la credibilidad institucional y captar más inversión de largo plazo, consideró en un nuevo análisis titulado Mapeo de Riesgos Geopolíticos en un Ciclo Electoral Ajetreado.

En el reporte, pone de manifiesto que, de cara a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la respuesta del país ha sido cooperativa en comercio.

Como ejemplo, mencionó los aranceles selectivos a las importaciones chinas para abordar los crecientes desequilibrios.

También con la suspensión de envíos de crudo a Cuba, y en materia de inmigración, lo que ha contribuido a la desaceleración de flujos de remesas.

Asimismo, se comprometió a regularizar el suministro de agua, lo que ayudó a resolver otro punto de fricción bilateral, refirió.

No obstante, la colaboración en narcotráfico que el IIF considera es de las principales prioridades de EU, es limitada por las preocupaciones sobre la soberanía.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]