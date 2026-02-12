México, al igual que Colombia y Centroamérica, son más vulnerables a las medidas unilaterales de Estados Unidos, alertó el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF por sus siglas en inglés).

Sin embargo, abren un espacio para reconstruir la credibilidad institucional y captar más inversión de largo plazo, consideró en un nuevo análisis titulado Mapeo de Riesgos Geopolíticos en un Ciclo Electoral Ajetreado.

En el reporte, pone de manifiesto que, de cara a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la respuesta del país ha sido cooperativa en comercio.

Como ejemplo, mencionó los aranceles selectivos a las importaciones chinas para abordar los crecientes desequilibrios.

También con la suspensión de envíos de crudo a Cuba, y en materia de inmigración, lo que ha contribuido a la desaceleración de flujos de remesas.

Asimismo, se comprometió a regularizar el suministro de agua, lo que ayudó a resolver otro punto de fricción bilateral, refirió.

No obstante, la colaboración en narcotráfico que el IIF considera es de las principales prioridades de EU, es limitada por las preocupaciones sobre la soberanía.