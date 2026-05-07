Mónica Fernández Balboa, titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), destacó el programa Volver a Crecer para liquidar y reestructurar 69 mil 658 créditos impagables de la Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Forestal (FND).

En la conferencia mañanera de ayer en Palacio Nacional, se destacó que el programa beneficiará a 59 mil 967 pequeñas y pequeños productores: 13 mil 400 mujeres a partir de mayo y 46 mil 567 hombres en junio.

Fernández Balboa indicó que tras su extinción en 2023, en la FND se encontraron “prácticas indebidas” como extorsiones, cobranzas, concentración en algunos abogados, vencimientos y garantías, por lo que se hizo un análisis de los créditos.

Señaló que se usaban a las mujeres como prestanombres para sacar los créditos.

“La idea es darles una nueva oportunidad para recuperar su capacidad productiva y abrir paso a una etapa de mayor estabilidad y desarrollo para ellos, para sus familias y para sus comunidades”, dijo al destacar que habrá conclusión de juicio legal, carta de finiquito, liberación de garantías, actualización en el buró de crédito y beneficiarse en nuevos créditos.

Con este apoyo, 99.9% de las mujeres productoras con créditos tendrán sus deudas liquidadas, afirmó la funcionaria.

Fernández Balboa apuntó que habrá descuentos de 30% y liquidación del remanente de 70%.

La deuda asciende a 11 mil 120 millones de pesos, pero la cartera ya se encuentra reservada por el proceso de liquidación de la financiera, dijo la subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, María del Carmen Bonilla Rodríguez.

Explicó que en el caso de quienes reciban un descuento de 30% en el capital y los intereses de sus créditos contarán con un nuevo esquema de pagos, con una tasa de 8.5% con mensualidades de 12 a 36 meses.

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