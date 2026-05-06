De enero a marzo de 2026, la deuda global alcanzó un máximo histórico de casi 353 billones de dólares, es decir un aumento de 4.4 billones de dólares, el quinto trimestre consecutivo de incremento, destacó el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF por sus siglas en inglés).

La deuda del gobierno de México se colocó en 49.2 como porcentaje del producto interno bruto (PIB), un nivel mayor al que tenía en igual periodo de 2025 cuando representaba 46.8% del tamaño de la economía.

Advirtió que si el conflicto en Medio Oriente persiste, las presiones inflacionarias prolongadas repercutirán en los costos de endeudamiento, especialmente en el tramo largo de la curva.

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Incluso, alertó, si los bancos centrales no actúan con decisión para controlar la inflación, ya que cada vez más están limitados por el aumento de la deuda pública.

Según el Monitor de la Deuda que dio a conocer este miércoles titulado “Deuda récord, mercados resilientes: ¿optimismo justificado?”, las crecientes presiones inflacionarias (impulsadas por el alza de los precios de la energía y los alimentos) obligarán a muchos países, especialmente a los importadores de energía, a mitigar el impacto económico mediante medidas de apoyo fiscal.

No obstante, enfatizó que eso provocará mayores déficits, un mayor endeudamiento y un aumento de la deuda, sobre todo en los mercados emergentes con reservas fiscales limitadas.

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Hacia adelante sentenció que el panorama para el endeudamiento mundial no es favorable porque los riesgos son reales.

De cara al futuro, el IIF prevé presiones estructurales en las que se incluye el envejecimiento de la población, el aumento del gasto en defensa, las necesidades de seguridad y diversificación energética, la ciberseguridad y el gasto de capital relacionado con la inteligencia artificial.

Todo lo anterior, afirmó, elevará los niveles de deuda pública y corporativa a medio y largo plazos, advirtió el instituto que agrupa a las entidades financieras más importantes en el ámbito internacional.

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Ponderó que el reciente conflicto en Medio Oriente intensificará aún más algunas de estas presiones. Sin embargo, a corto plazo, la trayectoria de la acumulación de deuda dependerá significativamente de diversos factores.

Los más endeudados

Al desglosar la deuda por países en términos absolutos, señaló que el aumento se ha concentrado en China y Estados Unidos, impulsado principalmente por el endeudamiento público.

Un hecho destacable a principios de 2026 fue la fuerte aceleración de la acumulación de deuda por parte de las empresas no financieras chinas (en su mayoría estatales), que superó significativamente el endeudamiento soberano en China.

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Fuera de estas dos economías, la deuda en los mercados maduros disminuyó ligeramente, mientras que la deuda total en los mercados emergentes, excluyendo a China, aumentó modestamente hasta un récord de 36.8 billones de dólares, siendo los gobiernos los responsables de la mayor parte del incremento.

Como porcentaje del PIB, la deuda global se ha mantenido relativamente estable en torno al 305 % desde principios de 2023.

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