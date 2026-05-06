La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la disminución de la deuda en la Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero que se extinguió en 2023.

En su conferencia mañanera de este miércoles 06 de mayo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó que muchas deudas de las personas deudoras ya se pagaron, al igual que las “impagables” del Infonavit y FOVISSSTE.

“Tenemos una gran noticia para todos los deudores de la Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario, porque van a disminuir sus deudas de manera muy importante”, dijo.

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La Mandataria federal reconoció el trabajo de Maricarmen Bonilla, subsecretaria de Hacienda; de Mónica Fernández Balboa, titular del Instituto para Devolver al pueblo lo Robado; y de su secretario particular, Carlos Augusto Morales.

Sheinbaum también consideró a Bonilla como “arquitecta que haya disminuido la deuda en Pemex”.

Hallan "prácticas indebidas" en créditos

Fernández Balboa indicó que se encontraron “prácticas indebidas” como extorsiones, cobranzas, concentración en algunos abogados, vencimientos y garantías, por lo que se comenzó a hacer un análisis de los créditos.

Mónica Fernández Balboa, titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

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Destacó el programa Volver a Crecer para Mujeres Productoras, para aquellas que no han podido pagar. Señaló la titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado que se usaban a las mujeres como prestanombres para sacar los créditos.

“La idea es darles una nueva oportunidad para recuperar su capacidad productiva y abrir paso a una etapa de mayor estabilidad y desarrollo para ellos, para sus familias y para sus comunidades”, dijo al destacar que habrá conclusión de juicio legal, carta de finiquito, liberación de garantías, actualización en el buró de crédito y beneficiarse en nuevos créditos.

Mónica Fernández Balboa, titular del Instituto para Devolver al pueblo lo Robado. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Mencionó que estos trámites son gratuitos, individuales, sin intermediarios y con atención directa en 43 centros en todo el país. Apuntó que habrá una liberación total del adeudo para 60 mil 298 clientes y descuentos del 30% y liquidación del remanente del 70%.

La deuda asciende a 11 mil 120 millones de pesos, pero la cartera ya se encuentra reservada por el proceso de liquidación de la financiera, dijo la subsecretaria Bonilla.

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