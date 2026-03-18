En el marco del 88 Aniversario de la Expropiación Petrolera, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, afirmó que la deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex) ha disminuido en 19% con la autollamada Cuarta Transformación, y que el precio de la gasolina regular se mantiene por debajo de los 24 pesos por litro, como parte de la estrategia del gobierno federal para fortalecer la soberanía energética y proteger la economía familiar.

Durante la ceremonia conmemorativa en Pueblo Viejo, Veracruz, la funcionaria señaló que el sector energético atraviesa un proceso de recuperación y fortalecimiento impulsado por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual —dijo— ya muestra resultados tangibles en producción, refinación y estabilidad financiera.

González Escobar destacó que Pemex vive una etapa de modernización y consolidación como empresa pública estratégica del Estado mexicano, al asegurar que las políticas energéticas actuales retoman los principios de soberanía nacional impulsados en 1938 por el expresidente Lázaro Cárdenas.

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Pemex. Foto: EFE

“Nos encontramos en medio de un proceso de recuperación, fortalecimiento de Pemex, nuestra empresa pública de todas y todos los mexicanos, cuyos resultados demuestran que la apuesta por la soberanía nacional ha sido acertada”, expresó.

La titular de Energía sostuvo que entre los avances se encuentra la estabilización de la producción petrolera y el incremento de la capacidad de refinación, que —indicó— creció 100% respecto a 2018, alcanzando en 2025 un procesamiento promedio de 1.2 millones de barriles diarios.

Asimismo, afirmó que la reestructuración financiera realizada en coordinación con la Secretaría de Hacienda permitió reducir la deuda de Pemex en 19% entre 2018 y 2025, luego de que durante el periodo previo, señaló, la empresa registrara un incremento significativo en su endeudamiento.

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En materia de combustibles, explicó que el gobierno federal renovó recientemente la estrategia voluntaria con el sector para mantener el precio de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro, medida que busca evitar impactos en el bolsillo de las familias mexicanas.

La secretaria subrayó que el nuevo marco constitucional y legal en materia energética restituyó el carácter público de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), permitiendo su reintegración operativa y priorizando el interés público sobre criterios mercantiles.

Finalmente, González Escobar afirmó que el objetivo central de la política energética es garantizar que la energía llegue a toda la población, especialmente a los sectores de menores recursos, y consolidar la soberanía energética del país bajo la rectoría del Estado.

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